ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

青峰唱一半…看到「最愛的他」驚喜現身爆淚！　蔡依林和粉絲全哭了

記者田暐瑋／綜合報導

吳青峰12日在《歌手》總決賽「歌王之戰」登場，而且找來天后蔡依林擔任幫唱，順利晉級第二輪比賽。之後他演唱新歌《歌頌者》，還沒唱到副歌，蔡依林和何炅就聽到哭，第二段一開始，蘇打綠的家凱也驚喜現身舞台，看到兩人久違同台，讓全場陷入瘋狂，青峰最後更唱到大哭，感染一票網友：「哭到講不出話！」

►青峰演唱影片請點此

青峰串入《小情歌》的部分歌詞和旋律，重新創作新歌《歌頌者》，曲風輕柔卻又震撼，歌詞則是講述著他獨自活動以來的心情和領悟，讓粉絲聽了有很大感觸，蔡依林和主持人何炅聽沒多久就感動落淚，「我想我很快樂，發現有人聽著，清淺一條河，只為自己輕哼。」

請繼續往下閱讀...

▲青峰唱歌，家凱現身。（圖／翻攝自吳青峰新人站微博）

▲青峰唱歌，家凱現身。（圖／翻攝自吳青峰新人站微博）

「我想我很適合，當一個歌頌者，十幾年過去了，我還在這唱著。」到了第二段，團員家凱突然現身舞台，看到蘇打綠久違合體演出，瞬間逼哭一票粉絲，唱到最後青峰也一度哽咽，家凱則是在旁帶著笑容凝視著，他努力唱完最後一句後，用手遮住臉激動大哭，家凱立刻送上一個大大的擁抱，讓全場跟著爆哭。

蘇打綠休團3年，粉絲都在等待他們合體復出的那一天，這次合體引起熱烈討論，「家凱出來的時候真的爆哭啊」、「快了，真的快回來了」、「這什麼詞啊，他把自己的心都剖開來了」、「我到現在還沒止住眼淚」、「家凱對青峰愛的凝視讓我好心動」。

▲青峰唱歌，家凱現身。（圖／翻攝自吳青峰新人站微博）

▲青峰唱歌，家凱現身。（圖／翻攝自吳青峰新人站微博）

最「派」柯基神配音又來啦！ 為母汪爭風吃醋笑翻百萬網友

推薦閱讀

拼清晨6點首映《復仇者4》！　「都累基層」影城前員工抱屈：上一整天會哭

拼清晨6點首映《復仇者4》！　「都累基層」影城前員工抱屈：上一整天會哭

劉喬安「鼻子被吃掉」哽咽淚：裡面是空的！　鼻骨外露懺悔「醫生已束手無策」

劉喬安「鼻子被吃掉」哽咽淚：裡面是空的！　鼻骨外露懺悔「醫生已束手無策」

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

Sandy吃退燒藥急被送醫！　「全身嚴重失溫」冒恐怖後遺症

Sandy吃退燒藥急被送醫！　「全身嚴重失溫」冒恐怖後遺症

洗澡尿尿錯了嗎？　老婆「聞滿間尿騷味」爆氣封鳥…他討拍逆轉哭了

洗澡尿尿錯了嗎？　老婆「聞滿間尿騷味」爆氣封鳥…他討拍逆轉哭了

快訊／鄭俊英淫魔群組3人認罪！　崔鍾訓、Roy Kim收藏7部偷拍片曝光

快訊／鄭俊英淫魔群組3人認罪！　崔鍾訓、Roy Kim收藏7部偷拍片曝光

2歲勁寶「眉毛遺傳Ella神基因」！　網一看笑了：跟他媽出道時長一樣

2歲勁寶「眉毛遺傳Ella神基因」！　網一看笑了：跟他媽出道時長一樣

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

「復仇者大咖女神」坐隔壁吃飯！　《大學生》莫莉抱緊緊合照…網羨慕到哭

「復仇者大咖女神」坐隔壁吃飯！　《大學生》莫莉抱緊緊合照…網羨慕到哭

PTT爆紅「世貿Mega戰鬥哥」現況曝光！　8年後娶美嬌娘變「科技新貴」

PTT爆紅「世貿Mega戰鬥哥」現況曝光！　8年後娶美嬌娘變「科技新貴」

蔡依林首登《歌手》飆高音！　合體青峰唱神曲…網跪：太強了

蔡依林首登《歌手》飆高音！　合體青峰唱神曲…網跪：太強了

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！　林進認「起生理反應了」羞爆

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！　林進認「起生理反應了」羞爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

蔡依林首登《歌手》飆高音！　合體青峰唱神曲…網跪：太強了

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！　林進認「起生理反應了」羞爆

林明禎中空裝「53歲媽還穿得下」！　雪球S曲線被看光…網跪：最強神基因

劉喬安「鼻子被吃掉」哽咽淚：裡面是空的！　鼻骨外露懺悔「醫生已束手無策」

韓名演員「吸安非他命失控」　車道上亂跑被撞…警方到場傻眼！

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

網紅直播吞「拳頭大飯糰」噎住送醫！　3天後兒悲認死訊：媽媽嚥氣了

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

搭廉航排隊30分…碰到爆紅女神！　大素顏變裝「等紅眼班機」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

青峰, 蘇打綠, 家凱, 蔡依林

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 韓正妹網紅罹淋巴癌…「為化療剃髮」哭了　男友不捨緊擁：妳是最可愛的
  2. 青峰唱一半…看到「最愛的他」驚喜現身爆淚！　蔡依林和粉絲全哭了
  3. PTT爆紅「世貿Mega戰鬥哥」現況曝光！　8年後娶美嬌娘變「科技新貴」
  4. 《政經》收攤...彭文正喊冤「年賺1億」！黃明展爆是虧損最高
  5. 誰擠掉我老婆新垣結衣？　票選平成最強美女演員是她
  6. 韓名演員「吸安非他命失控」　車道上亂跑被撞…警方到場傻眼！
  7. 離婚拖了2年爆內幕！　裘莉傳「想復合小布」故意搞破壞
  8. 雷／山下智久《破案神手》首播撩大象！　深情電眼告白吸血蟲：妳好Sexy
  9. 言承旭、朱孝天合唱F4《流星雨》！　隔18年被問「不和真相」…終於說真話
  10. 孫芸芸曝64歲媽「神級凍齡美貌」　大眼瓜子臉完美複製...網看傻：是姐姐吧

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366