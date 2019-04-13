青峰唱一半…看到「最愛的他」驚喜現身爆淚！　蔡依林和粉絲全哭了

記者田暐瑋／綜合報導

吳青峰12日在《歌手》總決賽「歌王之戰」登場，而且找來天后蔡依林擔任幫唱，順利晉級第二輪比賽。之後他演唱新歌《歌頌者》，還沒唱到副歌，蔡依林和何炅就聽到哭，第二段一開始，蘇打綠的家凱也驚喜現身舞台，看到兩人久違同台，讓全場陷入瘋狂，青峰最後更唱到大哭，感染一票網友：「哭到講不出話！」

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青峰串入《小情歌》的部分歌詞和旋律，重新創作新歌《歌頌者》，曲風輕柔卻又震撼，歌詞則是講述著他獨自活動以來的心情和領悟，讓粉絲聽了有很大感觸，蔡依林和主持人何炅聽沒多久就感動落淚，「我想我很快樂，發現有人聽著，清淺一條河，只為自己輕哼。」

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▲青峰唱歌，家凱現身。（圖／翻攝自吳青峰新人站微博）



「我想我很適合，當一個歌頌者，十幾年過去了，我還在這唱著。」到了第二段，團員家凱突然現身舞台，看到蘇打綠久違合體演出，瞬間逼哭一票粉絲，唱到最後青峰也一度哽咽，家凱則是在旁帶著笑容凝視著，他努力唱完最後一句後，用手遮住臉激動大哭，家凱立刻送上一個大大的擁抱，讓全場跟著爆哭。

蘇打綠休團3年，粉絲都在等待他們合體復出的那一天，這次合體引起熱烈討論，「家凱出來的時候真的爆哭啊」、「快了，真的快回來了」、「這什麼詞啊，他把自己的心都剖開來了」、「我到現在還沒止住眼淚」、「家凱對青峰愛的凝視讓我好心動」。

▲青峰唱歌，家凱現身。（圖／翻攝自吳青峰新人站微博）