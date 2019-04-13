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饒舌歌手被槍擊亡…追思會再爆持槍殺人！　「1死4傷」上千人逃竄畫面曝光

記者田暐瑋／綜合報導

美國饒舌歌手尼普塞（Nipsey Hussle）在自家店門外捲入激烈槍擊事件，身中多槍宣告不治，得年33歲。11日上午舉辦追思會，但在追思會期間，粉絲夾道送別他的靈車隊伍時，現場突然傳出槍響，所有人驚恐竄逃，已知有1死4傷，疑似是黑道惡意挑釁。

據外媒《CBS》報導，有上百名粉絲2日在尼普塞被槍擊地點自發性追悼，突然傳出槍響，一陣混亂有10多人受傷；11日上午他的靈車在前往追思會地點途中，路邊也擠滿上千位送別他的粉絲，怎料又無預警傳出數聲槍響，瞬間所有人慌忙逃竄，鐵欄都被撞倒，正在報導的媒體也相當錯愕。

▲尼普塞追思會傳槍響。（圖／翻攝自CBS）

▲尼普塞追思會傳槍響。（圖／翻攝自CBS）

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據悉，這次槍響造成1死4傷，警方猜測尼普塞可能和黑道有結下樑子，追思會才會被惡意找碴，而他的追思會在諸多演藝圈好友的幫忙下，也終於順利落幕，現場2萬多個位子都被坐滿，可見他生前的好人緣。

▲尼普塞追思會傳槍響。（圖／翻攝自CBS）

▲尼普塞追思會傳槍響。（圖／翻攝自CBS）

尼普塞在洛杉磯當地時間3月31日，於自家店門外的停車場遇上槍擊，當下還有另外兩名傷者，全被送到了醫院，但不幸的是尼普塞身中多槍，搶救無效身亡，年僅33歲撒手人寰。警方正在尋求目擊者，了解槍擊案發生原因。

歌手蕾哈娜得知消息後十分震驚，留言寫下「真的無法理解，我的靈魂為此而發抖」，饒舌歌手Wiz Khalifa也發文說，「這狗屁事真的讓我好難過」，其他如Chance the Rapper、ASAP Rocky、Talib Kweli、Gucci Mane、21 Savage、Vince Staples、Meek Mill、Lil Pump、Soulja Boy、Swizz Beats、Boi-1da多位好友都為他致哀。粉絲則群聚在案發地點的黃色警戒線後，播放尼普塞的音樂弔念他。

▲尼普塞追思會傳槍響。（圖／翻攝自Nipsey Hussle推特）

▲尼普塞。（圖／翻攝自Nipsey Hussle推特）

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