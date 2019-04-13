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豪宅屁孩訂披薩「付零錢全丟地上」！　外送員忍淚跪撿遭羞辱：這種人還能做什麼

記者田暐瑋／綜合報導

服務業站在第一線服務客人，卻也常常遭到輕視。郭彥均過去曾當過披薩店外送員，某次接到颱風天的外送電話，因為風雨太大很難騎車，抵達時間有些延誤，點餐的豪宅屁孩臭臉打開門，付了一堆零錢放在披薩盒上，也不管他還在數，下秒就把盒子抽走，零錢全掉在地上，屁孩還冷諷一句：「這種人到底還能做什麼事情？」

郭彥均年輕時在披薩店打工，某次被CUE颱風天外送，路上因為被風吹到動彈不得，等到風雨變小才繼續騎，到了新莊某處豪宅，一按電鈴就聽到裡面的人碎念：「搞什麼東西啊！連送披薩都不會，那麼晚才來。」來開門的是一個大學生屁孩，他立刻解釋是因為颱風天才會延誤送餐，對方卻回：「所以咧？」

▲郭彥均被羞辱（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

▲郭彥均被羞辱（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

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屁孩付了一堆零錢，郭彥均在披薩盒上算錢，對方不耐煩說：「你可以拿起來嗎？我們要吃飯了。」不等他拿完，屁孩迅速把披薩盒抽走，零錢全都掉到地上，丟下一句：「你自己先算一算，沒錯的話你就可以走了。」把門冷冷關上，他只好蹲下來繼續撿，沒想到這時候又聽到屁孩在門內大聲說：「拜託，送個披薩也不會，這種人到底還能做什麼事情？」

雖然遭到羞辱，但郭彥均直言現在想起來，很感謝當初打工時遇到這些挫折，「感謝那一段曾經被傷害的日子，讓我們的生命有了很多的感受，我很開心有這段日子。」

▲郭彥均被羞辱（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

▲郭彥均被羞辱（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

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