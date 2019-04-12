ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

劉喬安「鼻子被吃掉」哽咽淚：裡面是空的！　鼻骨外露懺悔「醫生已束手無策」

記者田暐瑋／綜合報導

「太陽花女王」劉喬安（劉依函）學運一戰成名，之後捲入賣淫風波，又因為吸毒的關係，導致鼻中膈穿孔，半邊鼻子不能呼吸。到現在第3個月，她以正面模樣開直播，只見她鼻孔整個往內縮，且小到連手指都很難伸進去，她透露現在鼻子裡是空的，很多醫生束手無策，講到傷心處一度落淚。

▲劉喬安。（圖／翻攝自劉喬安臉書）

▲劉喬安。（圖／翻攝自劉喬安臉書）

請繼續往下閱讀...

劉喬安11日在臉書開直播，對自己鼻中膈穿孔一事做出說明，這半年間做了3次手術，坦言在治療恐慌症、憂鬱症服藥期間，還是沾染毒品，過程長達4年，沒有一天停止過使用，導致鼻中膈穿孔，鼻腔裡變成一片空腔，鼻小柱攣縮，很多醫生都束手無策。

對於把自己的人生害慘，劉喬安直言這是終身無法抹滅的污點和傷害，「我從來沒想過自己會進整型外科，完全不敢出門。不管重建後我的臉有沒有辦法回復正常，我都必須要面對。」她透露之前因為鼻黏膜全部不見，鼻骨外露，隨時會鈣化和感染，只能取了自體肋骨來填補並支撐，目前連睡覺和呼吸都有困難。

▲劉喬安。（圖／翻攝自劉喬安臉書）

▲劉喬安。（圖／翻攝自劉喬安臉書）

透過整型手術，劉喬安從右胸取出肋骨移植到鼻子，同時填充臉頰、手臂抽脂，還有3D列印填充下巴等，總計花費約70萬元。手術完成經過了復原期，鼻子能夠繼續呼吸，鼻頭、鼻翼也豐潤圓滿，她對效果頗為滿意。
 

黃立成帶20歲正妹女星回家！　 「深夜親熱摸摸」全被拍

推薦閱讀

2歲勁寶「眉毛遺傳Ella神基因」！　網一看笑了：跟他媽出道時長一樣

2歲勁寶「眉毛遺傳Ella神基因」！　網一看笑了：跟他媽出道時長一樣

拼清晨6點首映《復仇者4》！　「都累基層」影城前員工抱屈：上一整天會哭

拼清晨6點首映《復仇者4》！　「都累基層」影城前員工抱屈：上一整天會哭

快訊／鄭俊英淫魔群組3人認罪！　崔鍾訓、Roy Kim收藏7部偷拍片曝光

快訊／鄭俊英淫魔群組3人認罪！　崔鍾訓、Roy Kim收藏7部偷拍片曝光

迪麗熱巴被爆「假面甜心」！　4年前節目「關鍵一句話」被起底…網傻眼

迪麗熱巴被爆「假面甜心」！　4年前節目「關鍵一句話」被起底…網傻眼

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

洗澡尿尿錯了嗎？　老婆「聞滿間尿騷味」爆氣封鳥…他討拍逆轉哭了

洗澡尿尿錯了嗎？　老婆「聞滿間尿騷味」爆氣封鳥…他討拍逆轉哭了

快訊／鄭俊英淫魔群組3人認罪！　崔鍾訓、Roy Kim收藏7部偷拍片曝光

快訊／鄭俊英淫魔群組3人認罪！　崔鍾訓、Roy Kim收藏7部偷拍片曝光

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

Sandy吃退燒藥急被送醫！　「全身嚴重失溫」冒恐怖後遺症

Sandy吃退燒藥急被送醫！　「全身嚴重失溫」冒恐怖後遺症

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

劉喬安「鼻子被吃掉」哽咽淚：裡面是空的！　鼻骨外露懺悔「醫生已束手無策」

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

親友只能坐走廊喝喜酒！　黃小柔「婚禮前爆哭」忍5年才說：一生遺憾

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！　林進認「起生理反應了」羞爆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

劉喬恩

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 林明禎中空裝「53歲媽還穿得下」！　雪球S曲線被看光…網跪：最強神基因
  2. 收入輾壓范冰冰！陸「第一網紅」張大奕日賺7.5億
  3. 獨家／林志玲西門快閃　爸偷到場遠觀：兒女私情顧不得
  4. 「復仇者大咖女神」坐隔壁吃飯！　《大學生》莫莉抱緊緊合照…網羨慕到哭
  5. 贈票／跟著HIGHER BROTHERS躁起來　免費門票限時抽
  6. 全程都用手機拍的!　亞洲首部iPhone電影《怪胎》將誕生
  7. 雪莉支持「廢除66年墮胎惡法」　10萬網友按讚：這次挺妳！
  8. 太妍、EXO Chen下個月登台！5組韓星演唱會價格、時間全公開
  9. 李友廷放開肢體、展現自我！拍MV時這裡大大卡關
  10. 瑪莎神秘禮物讓家家爆哭！　翻唱22年「這首經典歌曲」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366