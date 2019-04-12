劉喬安「鼻子被吃掉」哽咽淚：裡面是空的！　鼻骨外露懺悔「醫生已束手無策」

記者田暐瑋／綜合報導

「太陽花女王」劉喬安（劉依函）學運一戰成名，之後捲入賣淫風波，又因為吸毒的關係，導致鼻中膈穿孔，半邊鼻子不能呼吸。到現在第3個月，她以正面模樣開直播，只見她鼻孔整個往內縮，且小到連手指都很難伸進去，她透露現在鼻子裡是空的，很多醫生束手無策，講到傷心處一度落淚。

▲劉喬安。（圖／翻攝自劉喬安臉書）

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劉喬安11日在臉書開直播，對自己鼻中膈穿孔一事做出說明，這半年間做了3次手術，坦言在治療恐慌症、憂鬱症服藥期間，還是沾染毒品，過程長達4年，沒有一天停止過使用，導致鼻中膈穿孔，鼻腔裡變成一片空腔，鼻小柱攣縮，很多醫生都束手無策。

對於把自己的人生害慘，劉喬安直言這是終身無法抹滅的污點和傷害，「我從來沒想過自己會進整型外科，完全不敢出門。不管重建後我的臉有沒有辦法回復正常，我都必須要面對。」她透露之前因為鼻黏膜全部不見，鼻骨外露，隨時會鈣化和感染，只能取了自體肋骨來填補並支撐，目前連睡覺和呼吸都有困難。

▲劉喬安。（圖／翻攝自劉喬安臉書）



透過整型手術，劉喬安從右胸取出肋骨移植到鼻子，同時填充臉頰、手臂抽脂，還有3D列印填充下巴等，總計花費約70萬元。手術完成經過了復原期，鼻子能夠繼續呼吸，鼻頭、鼻翼也豐潤圓滿，她對效果頗為滿意。

