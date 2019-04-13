PTT爆紅「世貿Mega戰鬥哥」現況曝光！　8年後娶美嬌娘變「科技新貴」

記者田暐瑋／綜合報導

批踢踢的3大名人「戰鬥哥、爽哥、興奮哥」都在2011年出現代表作，可以說是另類的網紅始祖，一摸到偶像聲優的手就會發狂的爽哥現在變成偽娘，以「女人的身份」重生，而興奮哥則是從事貿易業，最後一位消失匿跡的戰鬥哥被傳出已經結婚生子，還是一個科技新貴，讓網友超級羨慕。

當年「戰鬥哥」在世貿電玩展台下賣力跳舞，激動動作比台上偶像還引人注目，歌舞同步的模樣被網友譽為「恥力最高」，至今不斷有人重看以及回應，影片超過300萬人次觀看，日前有八卦版鄉民好奇他的近況，卻意外發現有一個自稱是本人的網友現身回應：「我就是Mega戰鬥哥，現已經結婚有小孩，在科技業上班，看到當年的熱血真害羞呢。」

▲世貿戰鬥哥（圖／翻攝自YouTube／einw）



請繼續往下閱讀...

雖然無法證實是不是本人，但仍引起網友熱烈討論，「做任何事情都全力投入，不意外」、「真的是人生勝利組耶」、「MEGA戰鬥哥真的帥」、「戰鬥哥根本是我的偶像」、「真的猛，後無來者，跳得很好」。

▲鄉民討論（圖／翻攝自PTT八卦版）



▲自稱是世貿戰鬥哥的人現身（圖／翻攝自YouTube／einw）



至於另外2人，爽哥當年在與聲優握手後大喊「太爽了」，要世代流傳手套，2018年5月他在臉書發文，並附上一張扮成女裝的照片宣布：「我往後的人生95%以上都要用女生的身份生活，今天是第一天用女生的樣子上班哦。」之後更是不吝秀出各種女裝照，活出另一種自信人生。

▲爽哥（圖／翻攝自爽哥臉書）



而最常被用來當表情圖的興奮哥，在見偶像前不斷大喊「我好興奮啊」爆紅，在畢業後進了日本情趣大廠「TANGA」，還開始籌辦最喜歡的日本偶像活動，也呼籲台灣人不要再對興趣抱持歧視態度，應該勇敢去做，讓許多網友羨慕他根本是「人生勝利者」。

▲興奮哥（圖／翻攝自網路、興奮哥推特）