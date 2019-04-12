「復仇者大咖女神」坐隔壁吃飯！　《大學生》莫莉抱緊緊合照…網羨慕到哭

記者田暐瑋／綜合報導

藝人莫莉曾是《大學生了沒》的班底，近年來跨足時尚圈，是各大品牌愛用的模特兒。她曾面對面訪問好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway），這次她又成功人生解鎖，和《復仇者聯盟》裡的超大咖女神同桌午餐，且對方就坐在旁邊的位置，兩人更親密互動，讓粉絲直呼超羨慕。

莫莉12日受邀出席到紐約參加知名品牌活動，同場的竟然有《復仇者聯盟》裡的「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen），且被安排坐在對方身邊的位置一起用餐，她主動拿起手機自拍影片，鏡頭一對到伊莉莎白，伊莉莎白也大方向台灣粉絲打招呼，燦爛笑容美到不行。

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▲莫莉和伊莉莎白歐森合照。（圖／翻攝自莫莉IG）



▲莫莉和伊莉莎白歐森合照。（圖／翻攝自莫莉IG）

難得能和巨星近距離接觸，莫莉又驚又喜，大讚伊莉莎白個性親切，「完全不像一個好萊塢巨星，她就好像你我身邊的好朋友，她自信的魅力不單單只是外表，我覺得也來自於她的真誠坦率，不管面對誰她都愜意的做自己。」其中一張她抱著伊莉莎白，像極了小粉絲，更是讓人狂噴妒火。

▲伊莉莎白歐森相當親切（圖／翻攝自莫莉IG）



親眼見證後，莫莉表示伊莉莎白歐森臉真的超級小，且本人比螢幕還要美，兩人熱情聊天，她透露「不論是跟她聊電影、感情世界、她的興趣，聊到復仇者聯盟拍攝過程她都豪邁的暢談。」但笑說：「她沒跟我爆雷結局。」照片才PO出3小時，就已經超過1萬人按讚，引起一陣轟動。

▲莫莉和伊莉莎白歐森相談甚歡。（圖／翻攝自莫莉IG）