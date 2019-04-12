2歲勁寶「眉毛遺傳Ella神基因」！　網一看笑了：跟他媽出道時長一樣

記者田暐瑋／綜合報導

Ella（陳嘉樺）和老公賴斯翔（賴解孵）結婚約7年，育有寶貝兒子「勁寶」，一家三口生活幸福美滿。日前勁寶過2歲生日，Ella特地替他舉辦恐龍生日趴，Hebe、Selina兩個阿姨也都沒缺席，不過有網友發現勁寶的眉毛長成「一眉道人」，乍看有些神似剛出道時的Ella，模樣相當逗趣可愛。

Ella為了寶貝兒子，特地辦了一場恐龍生日趴，房內全都是恐龍玩具，還請人穿上玩偶裝扮成《玩具總動員》裡的恐龍，逗得勁寶相當開心。她也細數兒子這2年學會的事，「會從1數到12，然後跳35、26，會說A B C D E F G，會記得每個家中成員的名字，會對手機喊：請問請問。」帶給一家人很多歡笑。

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▲勁寶眉毛和Ella剛出道時很像。（圖／翻攝自Ella IG／翻攝自YouTube／yvonneshe）

最疼勁寶的Hebe、Selina也特地到場一起慶生，眼中流露出滿滿母愛，讓不少網友笑說：「只有勁寶能讓S.H.E合體。」而有網友發現，勁寶的眉毛越來越搶戲，兩道眉毛距離變得越來越近，乍看像是一眉道人，甚至有人笑說勁寶的眉型和濃密程度：「和Ella剛出道時好像。」

事實上，Ella先前曝光的勁寶近照中，他似乎又長大了不少，圓潤的臉蛋，讓網友看了直呼：「勁寶的酒窩好甜」、「勁寶超帥的」、「勁寶哥真的好可愛」，再配上微笑時跑出的可愛小酒窩，部分網友也紛紛留言：「好像林俊傑」、「跟林俊傑小時候好像」。

▲Hebe、Selina也特地替勁寶慶生。（圖／翻攝自Ella IG）