ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

2歲勁寶「眉毛遺傳Ella神基因」！　網一看笑了：跟他媽出道時長一樣

記者田暐瑋／綜合報導

Ella（陳嘉樺）和老公賴斯翔（賴解孵）結婚約7年，育有寶貝兒子「勁寶」，一家三口生活幸福美滿。日前勁寶過2歲生日，Ella特地替他舉辦恐龍生日趴，Hebe、Selina兩個阿姨也都沒缺席，不過有網友發現勁寶的眉毛長成「一眉道人」，乍看有些神似剛出道時的Ella，模樣相當逗趣可愛。

Ella為了寶貝兒子，特地辦了一場恐龍生日趴，房內全都是恐龍玩具，還請人穿上玩偶裝扮成《玩具總動員》裡的恐龍，逗得勁寶相當開心。她也細數兒子這2年學會的事，「會從1數到12，然後跳35、26，會說A B C D E F G，會記得每個家中成員的名字，會對手機喊：請問請問。」帶給一家人很多歡笑。

▲勁寶眉毛。（圖／翻攝自Ella IG／翻攝自YouTube／yvonneshe）

請繼續往下閱讀...

▲勁寶眉毛和Ella剛出道時很像。（圖／翻攝自Ella IG／翻攝自YouTube／yvonneshe）

最疼勁寶的Hebe、Selina也特地到場一起慶生，眼中流露出滿滿母愛，讓不少網友笑說：「只有勁寶能讓S.H.E合體。」而有網友發現，勁寶的眉毛越來越搶戲，兩道眉毛距離變得越來越近，乍看像是一眉道人，甚至有人笑說勁寶的眉型和濃密程度：「和Ella剛出道時好像。」

事實上，Ella先前曝光的勁寶近照中，他似乎又長大了不少，圓潤的臉蛋，讓網友看了直呼：「勁寶的酒窩好甜」、「勁寶超帥的」、「勁寶哥真的好可愛」，再配上微笑時跑出的可愛小酒窩，部分網友也紛紛留言：「好像林俊傑」、「跟林俊傑小時候好像」。

▲勁寶眉毛。（圖／翻攝自Ella IG／翻攝自YouTube／yvonneshe）

▲Hebe、Selina也特地替勁寶慶生。（圖／翻攝自Ella IG）

推薦閱讀

洗澡尿尿錯了嗎？　老婆「聞滿間尿騷味」爆氣封鳥…他討拍逆轉哭了

洗澡尿尿錯了嗎？　老婆「聞滿間尿騷味」爆氣封鳥…他討拍逆轉哭了

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

林明禎驚險走光！「E級渾圓形狀全都露」　她超羞秒速拉衣…畫面瘋傳

林明禎驚險走光！「E級渾圓形狀全都露」　她超羞秒速拉衣…畫面瘋傳

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

迪麗熱巴被爆「假面甜心」！　4年前節目「關鍵一句話」被起底…網傻眼

迪麗熱巴被爆「假面甜心」！　4年前節目「關鍵一句話」被起底…網傻眼

快訊／鄭俊英淫魔群組3人認罪！　崔鍾訓、Roy Kim收藏7部偷拍片曝光

快訊／鄭俊英淫魔群組3人認罪！　崔鍾訓、Roy Kim收藏7部偷拍片曝光

Sandy吃退燒藥急被送醫！　「全身嚴重失溫」冒恐怖後遺症

Sandy吃退燒藥急被送醫！　「全身嚴重失溫」冒恐怖後遺症

拼清晨6點首映《復仇者4》！　「都累基層」影城前員工抱屈：上一整天會哭

拼清晨6點首映《復仇者4》！　「都累基層」影城前員工抱屈：上一整天會哭

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

快訊／鄭俊英淫魔群組3人認罪！　崔鍾訓、Roy Kim收藏7部偷拍片曝光

快訊／鄭俊英淫魔群組3人認罪！　崔鍾訓、Roy Kim收藏7部偷拍片曝光

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

親友只能坐走廊喝喜酒！　黃小柔「婚禮前爆哭」忍5年才說：一生遺憾

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

鄭俊英老司機群組爆「集體性侵」！加害者確認：有藝人

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！　林進認「起生理反應了」羞爆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Ella, 陳嘉樺, 賴解孵, 勁寶

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 池端玲名聞過「災難的味道」！貼身衣悶20天沒洗臭到暈
  2. 女網友崩潰：劈腿前任故意來公司！　謝和弦混血妻「高EQ應對」被讚爆
  3. 劉喬恩美臉毀容：我鼻子裡是空的！　哽咽淚懺悔「醫生已束手無策」模樣曝光
  4. 李友廷拍MV卡關　自曝「肢體僵硬」尷尬癌爆發
  5. 贈獎／史上最任性的身障者《三更半夜居然要吃香蕉？》
  6. 林憶蓮雙喜臨門！　收到「比爾賈神秘大禮」歌迷賺到了
  7. 孫盛希《原創》慘遭淘汰！　勇敢忍淚「擁抱蕭敬騰」
  8. 2歲勁寶「眉毛遺傳Ella神基因」！　網一看笑了：跟他媽出道時長一樣
  9. Eason上節目被當空氣　畢業旅行超邊緣⋯跟導遊同一房
  10. 魏如萱「ㄒㄐㄐ」直播開黃腔！　當媽尺度大開..聽眾秒笑翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366