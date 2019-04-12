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拼清晨6點首映《復仇者4》！　「都累基層」影城前員工抱屈：上一整天會哭

記者田暐瑋／綜合報導

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）4月24日正式在台上映，各大影城積極備戰，美麗華大直影城11日中午才將首場提前到清晨6點，宣布成為「全台最早放映第一場」，沒多久威秀影城也跟進，宣布凌晨5點就開始營業，首場確定6點播放，有網友替員工叫屈：「累都是累基層員工。」更有前員工表示，曾經7點半就被叫去上班，上完一整天真的想哭。

華納威秀影城11日下午跟進宣布，《復仇者聯盟4》將提前至6點播放第一場，因為要能供應顧客換贈品和買吃的，影城清晨5點就會營業，宣傳語寫著：「與最熱血的你共同見證，歷史性的一刻。#早上六點看電影也是一種很盧廣仲的態度。」

▲《復仇者4》。（圖／翻攝自臉書）

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▲威秀6點首映《復仇者4》。（圖／翻攝自威秀臉書粉絲團）

消息一出，果然引起鐵粉熱血，不過底下也有人心疼辛苦的都是基層員工，「這樣到底是整消費者還是整員工」、「為什麼董事長、總經理不自己早上4點上班、早上5點賣票呢？」引來不少網友附和，還有前員工出面發聲，曾經7點半就被叫去上班，上好上滿10小時，下班之後聲音跟索爾一樣man，「這次5點營業，是要晚班的凌晨3點收班後直接再準備開班去爆爆米花嗎？」但也有人認為這是因應各個客群的策略，不需要多做批判。

▲《復仇者4》。（圖／翻攝自臉書）

▲網友反應（圖／翻攝自臉書）

也因為過去沒有6點就看電影的前例，另有一票網友熱烈討論當天行程，有人建議前一晚可以到附近旅館睡一下，也有人提出凌晨先到一蘭吃拉麵，吃完剛好步行到信義威秀等入場，「下班去夜唱不會喔，唱完吃早餐然後看電影」、「見證5點營業的歷史性的一刻」。

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）台灣預售票原訂12日中午12點開賣，國賓影城搶在12日半夜0點率先開跑，也成了全台第1個「災區」，app購票系統不斷出現閃退的狀況，網友搶了1個半小時還沒搶到票，不斷湧入國賓影城臉書留言抱怨，還有網友跑去威秀影城臉書留言：「國賓影城當機了，你們準備好了嗎？」

▲《復仇者4》。（圖／翻攝自臉書）

▲美麗華6點首映《復仇者4》。（圖／翻攝自美麗華影城臉書）

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