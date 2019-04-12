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威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

記者田暐瑋／綜合報導

紅遍全球的知名繪本《威利在哪裡？》是許多人童年回憶，必須要在密密麻麻的人群中找到穿著紅白條紋衣、頭戴紅白條紋帽，掛著一副圓框大眼鏡的主人公威利。不過看似童趣的內容，作者當初描繪出威利的原型其實是「變態殺人犯」，前後殺了20多個小孩，且這個犯人目前還消遙法外。

英國繪本作家馬丁韓福特（Martin Handford）1987年創造出威利這個角色，但其實該角色原型是一個轟動當時的殺人魔。1987年的英國出現一個專挑兒童下手的殺人犯，且手段極為兇殘，共有20多名兒童被虐殺，但由於他非常狡猾又擅於躲藏，警方花了好大力氣才抓住他。

▲威利在哪裡。（圖／翻攝自Where`s Wally? twitter）

▲威利在哪裡。（圖／翻攝自Where's Wally? twitter）

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最後確認這個殺人魔精神異常，被送入精神病院後，他某次趁著醫護人員不注意偷溜走，至今都沒被抓到，搞得所有家長人心惶惶。而作者創作這個角色的用意，就是希望提醒父母要留意周遭，不要忘了這次事件所帶給社會的沉痛影響。而威力穿的紅白條紋服裝，就是精神病院的囚犯裝，眼鏡和拐杖都是變裝道具，繪本中登場的威利親衛隊人數是25人，和當年兇手所殺的兒童人數一模一樣，更讓人毛骨悚然。

▲威利在哪裡。（圖／翻攝自Where`s Wally? twitter）

▲威利在哪裡。（圖／翻攝自Where's Wally? twitter）

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