沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

記者田暐瑋／綜合報導

「蛇姬」林采緹2018年7月產下兒子，臨盆前卻爆出老公胡睿兒夜店撿屍風波，胡睿兒確定被判刑後，她反應相當冷靜。近日和姊姊到蘇梅島旅遊，換上比基尼到海邊玩樂，也是她產後第一次露出真實身材，讓網友一看傻眼直呼：「蛇姬回來了！」

林采緹11日在臉書PO出螢光綠色比基尼照，且絲毫不害怕拍到肚子，真實身材一覽無遺，只見她肚子平坦，也看不到妊娠紋或是鬆垮痕跡，胸部更是一如往常的雄偉豐滿，一轉到側面，整個身體曲線完全沒有變形，生完將近1年還有這種身材實屬不易。

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▲林采緹（圖／翻攝自林采緹臉書）



對於網友的稱讚，林采緹謙虛說：「#謝謝大家對我產後身材的肯定#其實真的還有4公斤還沒瘦#持續努力回到產前的緊實。」更表示回國後會繼續瘦身計畫，笑說在拍照時都是刻意縮肚子，否則小肚子就會露餡，但有人從她姊姊側拍的無修圖照片發現，她的腰間和腹部都沒贅肉，完全不像一個媽媽的身材。

▲林采緹（圖／翻攝自林采緹臉書）

林采緹曾透露退奶後上胸肉整個不見，雖然罩杯依舊是F，卻是從飽滿F變成乾扁F，「感覺真的很不爽！」她解釋有母乳時會漲奶，胸部就被撐得很大，餵母乳時奶水又被吸出，胸部就會消下去，就這樣不斷重複漲奶縮奶，導致胸部彈性疲乏，變得鬆弛下垂。

另外也有同樣經驗的網友感同身受，甚至形容像是「戳破的水球」，直言「真的沒救」，林采緹笑說：「形容得完全正確！」不少男網友才明白女人為了孩子犧牲多大，「這就是爲人母的偉大之處」、「對女人來說真的是挺困擾的問題」、「辛苦了」。

▲林采緹（圖／翻攝自林采緹臉書）