ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

記者田暐瑋／綜合報導

「蛇姬」林采緹2018年7月產下兒子，臨盆前卻爆出老公胡睿兒夜店撿屍風波，胡睿兒確定被判刑後，她反應相當冷靜。近日和姊姊到蘇梅島旅遊，換上比基尼到海邊玩樂，也是她產後第一次露出真實身材，讓網友一看傻眼直呼：「蛇姬回來了！」

林采緹11日在臉書PO出螢光綠色比基尼照，且絲毫不害怕拍到肚子，真實身材一覽無遺，只見她肚子平坦，也看不到妊娠紋或是鬆垮痕跡，胸部更是一如往常的雄偉豐滿，一轉到側面，整個身體曲線完全沒有變形，生完將近1年還有這種身材實屬不易。

▲林采緹（圖／翻攝自林采緹臉書）

請繼續往下閱讀...

▲林采緹（圖／翻攝自林采緹臉書）

對於網友的稱讚，林采緹謙虛說：「#謝謝大家對我產後身材的肯定#其實真的還有4公斤還沒瘦#持續努力回到產前的緊實。」更表示回國後會繼續瘦身計畫，笑說在拍照時都是刻意縮肚子，否則小肚子就會露餡，但有人從她姊姊側拍的無修圖照片發現，她的腰間和腹部都沒贅肉，完全不像一個媽媽的身材。

▲林采緹（圖／翻攝自林采緹臉書）

▲林采緹（圖／翻攝自林采緹臉書）

林采緹曾透露退奶後上胸肉整個不見，雖然罩杯依舊是F，卻是從飽滿F變成乾扁F，「感覺真的很不爽！」她解釋有母乳時會漲奶，胸部就被撐得很大，餵母乳時奶水又被吸出，胸部就會消下去，就這樣不斷重複漲奶縮奶，導致胸部彈性疲乏，變得鬆弛下垂。

另外也有同樣經驗的網友感同身受，甚至形容像是「戳破的水球」，直言「真的沒救」，林采緹笑說：「形容得完全正確！」不少男網友才明白女人為了孩子犧牲多大，「這就是爲人母的偉大之處」、「對女人來說真的是挺困擾的問題」、「辛苦了」。

▲林采緹（圖／翻攝自林采緹臉書）

▲林采緹（圖／翻攝自林采緹臉書）

姐靠身上睡著阿金「不敢動」　度估仍保持姿勢網讚：超暖！

推薦閱讀

洗澡尿尿錯了嗎？　老婆「聞滿間尿騷味」爆氣封鳥…他討拍逆轉哭了

洗澡尿尿錯了嗎？　老婆「聞滿間尿騷味」爆氣封鳥…他討拍逆轉哭了

林明禎驚險走光！「E級渾圓形狀全都露」　她超羞秒速拉衣…畫面瘋傳

林明禎驚險走光！「E級渾圓形狀全都露」　她超羞秒速拉衣…畫面瘋傳

D級鋼管正妹超會夾！　熱舞120秒有害羞亮點…現職起底是「中山醫院急診醫」

D級鋼管正妹超會夾！　熱舞120秒有害羞亮點…現職起底是「中山醫院急診醫」

認了？熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！　下秒驚覺說錯話…全場愣住

認了？熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！　下秒驚覺說錯話…全場愣住

快訊／鄭俊英淫魔群組3人認罪！　崔鍾訓、Roy Kim收藏7部偷拍片曝光

快訊／鄭俊英淫魔群組3人認罪！　崔鍾訓、Roy Kim收藏7部偷拍片曝光

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

Sandy吃退燒藥急被送醫！　「全身嚴重失溫」冒恐怖後遺症

Sandy吃退燒藥急被送醫！　「全身嚴重失溫」冒恐怖後遺症

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

快訊／鄭俊英淫魔群組3人認罪！　崔鍾訓、Roy Kim收藏7部偷拍片曝光

快訊／鄭俊英淫魔群組3人認罪！　崔鍾訓、Roy Kim收藏7部偷拍片曝光

迪麗熱巴被爆「假面甜心」！　4年前節目「關鍵一句話」被起底…網傻眼

迪麗熱巴被爆「假面甜心」！　4年前節目「關鍵一句話」被起底…網傻眼

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

鄭俊英老司機群組爆「集體性侵」！加害者確認：有藝人

親友只能坐走廊喝喜酒！　黃小柔「婚禮前爆哭」忍5年才說：一生遺憾

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

小薰甜認熱戀鄭人碩：公開了！　撇當小三…鬆口「正式交往時間點」

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林采緹, 胡睿兒, 胡睿兒撿屍

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 迪士尼正式進軍串流服務　Disney+下半年登場
  2. 朴敏英「迷妹金句」請筆記！《她的私生活》追星10技能你練到幾級？
  3. 首爾直擊／DIA彩娟看振永「眼神甜出汁」　志洙：我吃醋了
  4. 沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣
  5. 《聲林》林怡廷曝「血淚黑暗史」：像是誤闖森林的小豬
  6. DAVICHI、RAVI來啦！《韓國阿拉唷》加碼送BTS超值大禮
  7. 丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻
  8. 威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡
  9. 防彈MV轉180度看才懂！　「Love藏6年深情告白」粉絲感動哭：起雞皮疙瘩了
  10. 青春愛情版的《天空之城》！《福秀回來了》原文劇名有雙關

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366