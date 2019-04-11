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前男友媽勸婚：很想抱小孩！　大牙「超魄力回一串話」長輩臉都垮了

記者潘慧中／綜合報導

大牙（周宜霈）從《我愛黑澀會》出道，34歲的她有不婚不生的念頭，但難免遇到長輩勸婚的情況，前男友的媽媽曾經很希望趕快抱孫，她當時心平氣和地回了一長串話，氣氛立刻凍結，「他媽臉整個黑掉。」

▲▼大牙。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲大牙被前男友的媽媽勸婚。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

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大牙最近在《單身行不行》透露，前男友和她的年紀差不多大，對方媽媽曾當面不斷勸婚：「哎你們都不年輕了，不要再玩了，趕快生一個，媽媽很想抱小孩。」她當下先回了一句話：「我們可以去領養。」對方家長的臉瞬間垮下來。

▲▼大牙。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼大牙回了一串話，前男友的媽媽臉都垮了。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼大牙。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

大牙當時接著說自己真的不想結婚生小孩，「我覺得要當一個母親太偉大了，我覺得我是一個自私的人。」事後自我反思之所以有這種想法，是因為她太愛自己了，「我很享受現在的狀態，我很喜歡現在生活的質感。」

▲大牙有不婚不生的念頭。（圖／翻攝自Facebook／宜霈vs大牙）

大牙透露現任男友也知情，「我就是維持養好我自己，你就養好你就好，你的是你的，我的是我的就OK了。」雙方目前有不結婚的共識，若男友改變主意，她也樂觀說：「我就當幫別人教老公。」

▲約從02：53分開始。（影／取自YouTube／東風衛視）

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大牙, 周宜霈, 黑澀會

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