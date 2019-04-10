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《玩很大》黑隊隊長換他！　隔4年合體小鬼…網嗨翻：《角頭》團聚了

記者潘慧中／綜合報導

《綜藝玩很大》開播4年多，不只遊戲關卡越來越精彩，來賓陣容也一集比一集有看頭，團隊10日前往綠島出外景，其中黑隊隊長的臉被後製墨鏡和鬍渣，Instagram小編逗趣地說：「有人這樣還能猜出可愛的黑隊隊長是誰嗎？」

▲▼《玩很大》黑隊隊長換他！（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw、aes_alien）

▲▼《玩很大》10日前往綠島出外景。（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw、aes_alien）

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▲▼《玩很大》黑隊隊長換他！（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw、aes_alien）

照片中，可以看到小鬼（黃鴻升）頂著3分平頭站在畫面最前方，身後站的男生就是當集的黑隊隊長，被後製圖案遮住大半張臉，不只IG小編提示：「是看他演的電影長大的」，小鬼還曬出一頂印有「少年吔，安啦！」的棒球帽，正確答案似乎呼之欲出。

▲▼《玩很大》黑隊隊長換他！（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw、aes_alien）

▲▼小鬼PO照暗示當集黑隊隊長的真實身份。（圖／翻攝自Instagram／aes_alien）

▲▼《玩很大》黑隊隊長換他！（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw、aes_alien）

小鬼稍晚再度PO出疑似這位大來賓的童年照，「再給大家一點提示好了。」只見影中人留著眉上瀏海，張大嘴巴、眼睛瞇成一條線，身穿白上衣入鏡，不少網友看到這裡似乎真的猜出來賓身份了，「顏正國」、「原來是國哥」、「國哥！角頭相聚！」

▲▼小鬼和顏正國都曾在《角頭》軋一角。（圖／資料照／齊石提供、季相儒攝）

事實上，小鬼2015年在《角頭》中飾演「阿雄」，無論是兄弟情義或祖孫情感，他都詮釋得絲絲入扣。顏正國則飾演「阿國」，講義氣的豪爽作風深得人心，事隔3年，他更在《角頭2》升格為導演，儘管對方沒有加入續集演出，仍舊保持一定的友好關係。

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關鍵字

玩很大, 綜藝玩很大, 憲哥, 吳宗憲, KID, 小鬼

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