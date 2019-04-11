ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

洗澡尿尿錯了嗎？　老婆「聞滿間尿騷味」爆氣封鳥…他討拍逆轉哭了

記者田暐瑋／綜合報導

相信很多人都有在洗澡的時候順便尿尿的經驗，但如果是尿在浴缸裡，你可以接受嗎？人夫史丹利站在浴缸裡沖澡時，順勢就這樣尿了出來，卻意外踩到老婆Gigi地雷，被罵到臭頭，他無辜PO網討公道：「我老婆剝奪了我沖澡時的樂趣啊！」

史丹利因為和老婆發生爭執，10日在臉書上發文求助，「我想問一下各位男生，你們會在淋浴的時候順便直接尿尿嗎？因為我從小到大都是這樣，尤其聽到灑水聲更想尿，但我老婆似乎無法接受，剝奪了我沖澡時的樂趣啊！所以這是大家都會這樣，還是真的只是我的壞習慣？然後女生們也都無法接受嗎？」

▲史丹利洗澡尿尿。（圖／翻攝自史丹利臉書）

▲史丹利洗澡尿尿被罵。（圖／翻攝自史丹利臉書）

請繼續往下閱讀...

一開始有不少網友替史丹利說話，認為在洗澡時尿尿很正常，但Gigi馬上現身留言：「你要註明是浴缸！！那味道散不掉好嗎！我就知道你昨天有偷偷尿在浴缸裡。」看到苦主發聲，網友態度立刻大轉變，「浴缸真的不行啦」、「不能幫你了兄弟」、「有味道真的很母湯啊」、「浴缸美賽啦～又不是巴斯克林」。

史丹利趕緊解釋，自己是站在浴缸裡淋浴時尿尿，並不是邊泡澡邊尿，但仍有不少網友直言：「浴缸是用來泡的，這樣真的不衛生！」不過也有另一派人認為「只要把浴缸洗乾淨就好啦」、「最好用肥皂再清潔一次」。

▲史丹利洗澡尿尿。（圖／翻攝自史丹利臉書）

▲網友反應。（圖／翻攝自史丹利臉書）

事實上，邊洗澡邊尿尿大有好處，連泌尿科醫師都證實有省水環保，保持馬桶乾淨，甚至還能防漏尿、避免泌尿道感染等等好處，指出淋浴時排尿並不比人體本身所排出的細菌還髒，至少沒人因此生病。想想自己的身上每天洗去的汗水與汙垢，排水孔已累積如此多噁心的東西，多加點尿不會有太大變化。

▲史丹利洗澡尿尿。（圖／翻攝自史丹利臉書）

▲史丹利和Gigi。（圖／翻攝自史丹利臉書）

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

推薦閱讀

2網紅拍片殺人！「無辜路人被逼跳河」哭求饒：放過我　冷血推下4m高慘死

2網紅拍片殺人！「無辜路人被逼跳河」哭求饒：放過我　冷血推下4m高慘死

阿伯拆線傷口爆裂「小腸噴出40cm」！　兒子氣瘋衝開刀房狂毆醫生

阿伯拆線傷口爆裂「小腸噴出40cm」！　兒子氣瘋衝開刀房狂毆醫生

快訊／鄭俊英淫魔群組3人認罪！　崔鍾訓、Roy Kim收藏7部偷拍片曝光

快訊／鄭俊英淫魔群組3人認罪！　崔鍾訓、Roy Kim收藏7部偷拍片曝光

認了？熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！　下秒驚覺說錯話…全場愣住

認了？熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！　下秒驚覺說錯話…全場愣住

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

快訊／鄭俊英淫魔群組3人認罪！　崔鍾訓、Roy Kim收藏7部偷拍片曝光

快訊／鄭俊英淫魔群組3人認罪！　崔鍾訓、Roy Kim收藏7部偷拍片曝光

迪麗熱巴被爆「假面甜心」！　4年前節目「關鍵一句話」被起底…網傻眼

迪麗熱巴被爆「假面甜心」！　4年前節目「關鍵一句話」被起底…網傻眼

D級鋼管正妹超會夾！　熱舞120秒有害羞亮點…現職起底是「中山醫院急診醫」

D級鋼管正妹超會夾！　熱舞120秒有害羞亮點…現職起底是「中山醫院急診醫」

娶了空姐妻還不夠！　中天男主播私會甜心記者…「被爆親暱照流出」激怒正宮

娶了空姐妻還不夠！　中天男主播私會甜心記者…「被爆親暱照流出」激怒正宮

林明禎驚險走光！「E級渾圓形狀全都露」　她超羞秒速拉衣…畫面瘋傳

林明禎驚險走光！「E級渾圓形狀全都露」　她超羞秒速拉衣…畫面瘋傳

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

《炮仔聲》李燕「入夢道別消失」　陳冠霖崩潰痛哭！

獨家／夏如芝「小7歲男友」是藝人！　秘戀半年IG被抓包

認了？熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！　下秒驚覺說錯話…全場愣住

許瑋甯「IG點讚阿六仔貼文」陸網友揚言封殺！出面認錯：兩岸一家人

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

快訊／許瑋甯手寫信道歉　「世界上只有一個中國」

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

林明禎驚險走光！「E級渾圓形狀全都露」　她超羞秒速拉衣…畫面瘋傳

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

史丹利, Gigi

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 詹子晴爸吹噓有莊園　一通電話揭騙局「他不是老闆」
  2. 三上悠亞追星TWICE洩搶票秘訣！毛筆寫這3字首登成人展
  3. 日月光排放廢水鹽酸2.4噸汙染後勁溪　4員工判刑定讞
  4. 王嘉爾唸粉絲花式告白…害羞了！　下秒「脫口一句話」網笑噴
  5. 洗澡尿尿錯了嗎？　老婆「聞滿間尿騷味」爆氣封鳥…他討拍逆轉哭了
  6. 野生盧廣仲突襲西門町暴動！公開徵女友曝「交往好處」噴笑
  7. 校花陶敏敏0偽裝採海芋！　領口突被掀開…網放大「狂看那裡」：Wow
  8. 《小時光》「校草等級4男神」！男主角爆紅..初戀臉9頭身狂吸女粉
  9. 父母離婚釀黑暗童年　哈平遠爆企圖「放火燒爸爸家」
  10. 李千那哽咽：媽媽懷胎十月很苦！　「沒辦法接受這些事」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366