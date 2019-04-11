洗澡尿尿錯了嗎？　老婆「聞滿間尿騷味」爆氣封鳥…他討拍逆轉哭了

記者田暐瑋／綜合報導

相信很多人都有在洗澡的時候順便尿尿的經驗，但如果是尿在浴缸裡，你可以接受嗎？人夫史丹利站在浴缸裡沖澡時，順勢就這樣尿了出來，卻意外踩到老婆Gigi地雷，被罵到臭頭，他無辜PO網討公道：「我老婆剝奪了我沖澡時的樂趣啊！」

史丹利因為和老婆發生爭執，10日在臉書上發文求助，「我想問一下各位男生，你們會在淋浴的時候順便直接尿尿嗎？因為我從小到大都是這樣，尤其聽到灑水聲更想尿，但我老婆似乎無法接受，剝奪了我沖澡時的樂趣啊！所以這是大家都會這樣，還是真的只是我的壞習慣？然後女生們也都無法接受嗎？」

▲史丹利洗澡尿尿被罵。（圖／翻攝自史丹利臉書）



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一開始有不少網友替史丹利說話，認為在洗澡時尿尿很正常，但Gigi馬上現身留言：「你要註明是浴缸！！那味道散不掉好嗎！我就知道你昨天有偷偷尿在浴缸裡。」看到苦主發聲，網友態度立刻大轉變，「浴缸真的不行啦」、「不能幫你了兄弟」、「有味道真的很母湯啊」、「浴缸美賽啦～又不是巴斯克林」。

史丹利趕緊解釋，自己是站在浴缸裡淋浴時尿尿，並不是邊泡澡邊尿，但仍有不少網友直言：「浴缸是用來泡的，這樣真的不衛生！」不過也有另一派人認為「只要把浴缸洗乾淨就好啦」、「最好用肥皂再清潔一次」。

▲網友反應。（圖／翻攝自史丹利臉書）



事實上，邊洗澡邊尿尿大有好處，連泌尿科醫師都證實有省水環保，保持馬桶乾淨，甚至還能防漏尿、避免泌尿道感染等等好處，指出淋浴時排尿並不比人體本身所排出的細菌還髒，至少沒人因此生病。想想自己的身上每天洗去的汗水與汙垢，排水孔已累積如此多噁心的東西，多加點尿不會有太大變化。

▲史丹利和Gigi。（圖／翻攝自史丹利臉書）