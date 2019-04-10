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古巴移民妹→告示牌天后！　《哈瓦那》卡蜜拉被爆接演「現代版灰姑娘」

記者蕭采薇／綜合報導

22歲的古巴裔美國女歌手卡蜜拉（Camila Cabello）以一首《哈瓦那》（Havana）大受歡迎，橫掃各大排行榜和頒獎典禮。長相帶有濃濃拉丁風情的她，被爆即將唱而優則演，將演出「現代版灰姑娘」的角色。

▲▼卡蜜拉（Camila Cabello）被爆將演出「現代版灰姑娘」。（圖／CFP、翻攝自網路）

▲卡蜜拉在音樂表現大成功後，被爆下一步是進軍好萊塢接演「現代版灰姑娘」。（圖／CFP）

卡蜜拉出身自選秀節目《X-Factor》，原本是女團「Fifth Harmony」（五佳人）的一員。卡蜜拉2016年宣布單飛後聲勢越來越旺，更以《Havana》這首歌在拿下告示牌Hot 100冠軍，首張專輯《Camila》也獲得Billboard 200第一名，創下排行榜紀錄，顯見她的高人氣。

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如今有消息指出，卡蜜拉即將首次出演電影，並擔綱主角演出「灰姑娘」仙度瑞拉。據悉，該片靈感來自於知名主持人詹姆士柯登（James Corden），是「現代版灰姑娘」的故事，電影將由索尼發行。

▲▼卡蜜拉（Camila Cabello）被爆將演出「現代版灰姑娘」。（圖／CFP、翻攝自網路）

▲《灰姑娘》的故事將再次搬上大銀幕。（圖／翻攝自網路）

消息曝光後，不少網友都表示非常期待，笑說：「或許灰姑娘和王子跳舞的背景音樂是《哈瓦那》？」而她原本是古巴移民的背景，到成為樂壇炙手可熱的女歌手，也被笑稱：「人設滿像的，這樣的背景確實很像灰姑娘變身。」

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