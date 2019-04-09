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《良醫墨非》唯一台裔演員！　克里斯蒂娜張：好萊塢曾要我改姓

記者蕭采薇／台北報導

超人氣美劇《良醫墨非》當中唯一台裔演員克里斯蒂娜張（Christina Chang，中文名：張韻明），因精湛的演技讓她從第二季開始扶正晉升為主角之一。克里斯蒂娜張17歲時搬去美國，雖然外型看起來相對較洋派，但光是「張」的姓氏，就讓她在好萊塢的發展困難重重。

▲▼美劇良醫墨非唯一台裔主演克里斯蒂娜張（Christina Chang）來台 。（圖／記者湯興漢攝）

▲美劇《良醫墨非》唯一台裔主演克里斯蒂娜張 。（圖／記者湯興漢攝）

克里斯蒂娜張的父親是台灣和菲律賓混血，媽媽則是美國人，雖然外型看起來也相對較洋派，但對美國人來說，仍然認為她是「東方長相」。克里斯蒂娜張笑說：「他們覺得亞洲人很聰明，所以我常常接到律師、醫生、老師的角色。」

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▲▼美劇良醫墨非唯一台裔主演克里斯蒂娜張（Christina Chang）來台 。（圖／記者湯興漢攝）

▲美劇《良醫墨非》唯一台裔主演克里斯蒂娜張 。（圖／記者湯興漢攝）

她的第一個就是演教授身邊的助教，慢慢開始展露頭角後，卻有人對克里斯蒂娜張說：「妳的應該把妳的姓氏換掉，『張』不是一個會成為主角的演員名字。」克里斯蒂娜張正色道：「我選擇不更換我的姓氏，但我並不對任何人評論，事實上，真的很多好萊塢演員，都放棄了他們的家族名字。」

▲▼美劇良醫墨非唯一台裔主演克里斯蒂娜張（Christina Chang）來台 。（圖／記者湯興漢攝）

▲美劇《良醫墨非》唯一台裔主演克里斯蒂娜張 。（圖／記者湯興漢攝）

除了種族外，克里斯蒂娜張也對「性別」在好萊塢職場中的處境有所感慨。提到先前的「Me Too」運動，克里斯蒂娜張說：「我很幸運，雖然曾經可能遇過比較奇怪的言語，但沒有碰過肢體騷擾。」但她仍強調：「包括訴求兩性同酬的『Time’s Up』，工作環境上的性別平等很重要。」

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