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西城男孩「獨寵亞洲粉絲」演唱會搶先看　承諾：絕對會唱經典！

記者蕭采薇／綜合報導

解散6年的愛爾蘭美聲天團西城男孩（WestLife），繼年初宣布合體後，在全球歌迷熱切期盼下也公布成軍20周年的巡迴演唱會，並將在7月28日唱到台灣。在歌迷們的敲碗下，9日也正式公佈票價圖，最低票價只要1800元。

▲▼西城男孩。（圖／翻攝自網路）

▲西城男孩將於7月來台開唱。（圖／翻攝自網路）

西城男孩將在今年7月 28日於林口體育館舉行20週年紀念巡迴演唱會。身為21世紀英國專輯銷量最高與最多冠軍單曲的團體，西城男孩這一次預計演出14首英國金榜冠軍單曲與歷年來金曲，填補台灣粉絲8年漫長等待的心。

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這次的20週年紀念演唱會是西城男孩7年來的首次大型巡迴，英國場次在48小時內即售出40萬張票，證明「男孩」魅力不受時間限制，依然人氣無法檔。為了不讓一直盼望西城男孩復出的亞洲粉絲等待太久，排除歐美其他國家，優先安排亞洲巡迴，並承諾除了新歌外，在演唱會中也會演唱14首英國金榜冠軍單曲與歷年來金曲。

▲西城男孩20周年演唱會來台灣　時間票價一次公開。（圖／翻攝自Facebook／Westlife）

▲西城男孩20周年演唱會將來台灣。（圖／翻攝自Facebook／Westlife）

自宣布合體回歸後，西城男孩推出了兩首由他們的頭號粉絲—紅髮艾德（Ed Sheeran）與金曲製造機Steve Mac聯手打造的單曲《Hello My Love》與《Better Man》，延續西城男孩慣有的抒情風格，再加上社會歷練所帶來的情感投入，獲得全球超過8000萬點聽次數佳績。

▲▼西城男孩解散六年重組回歸。（圖／環球音樂提供）

▲西城男孩解散六年重組回歸。（圖／環球音樂提供）

成員尚恩曾提過，紅髮艾德早在西城男孩再度合體前，就已經開始為他們寫下無數的歌曲，可以說是他們成功回歸後最開心的人之一。西城男孩演唱會門票將於本月14號早上11點於拓元售票系統開賣，票價為4800、3800、3300、2800、1800，Live Nation會員則可提前一天於13號預購。

▲▼西城男孩票價圖提供。（圖／Live Nation理想國提供）

▲西城男孩票價圖提供。（圖／Live Nation理想國提供）

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