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尚恩曼德斯「高壓巡迴一年」情緒崩潰　認了：上台前都要吃藥！

記者蕭采薇／綜合報導

加拿大歌手尚恩曼德斯（Shawn Mendes）唱紅《Treat You Better》等浪漫情歌，加上有著好身材和俊俏長相，儼然成為新生代少女殺手。不過高人氣的背後，卻也帶來精神壓力。尚恩曼德斯日前透露，近一年中，他每次演出前都靠藥物穩定情緒。

▲▼尚恩曼德斯（Shawn Mendes）演唱會。（圖／CFP）

▲尚恩曼德斯在演唱會上自曝心聲。（圖／CFP）

尚恩曼德斯7日在英國曼徹斯特舉辦演唱會，演出到一半時，他突然對台下觀眾透露：「在過去的這一年中，因爲頻繁演出帶來過度的壓力和精神緊繃，我每一次表演前只能靠藥物緩和、穩定情緒。」

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▲▼尚恩曼德斯（Shawn Mendes）演唱會。（圖／CFP）

▲尚恩曼德斯在演唱會上自曝心聲。（圖／CFP）

這段話讓台下歌迷爆出心疼的哀號聲，尚恩曼德斯接著表示，當天的演唱會，「是我過去一年來第一次沒有吃藥的演出。」事實上，緊湊的行程曾經讓許多藝人都大喊吃不消，包括小賈斯汀更曾直接取消演出，不少歌迷都表示：「雖然很期待看到尚恩曼德斯，但還是希望他能好好休息。」

▲▼尚恩曼德斯（Shawn Mendes）演唱會。（圖／CFP）

▲尚恩曼德斯在演唱會上自曝心聲。（圖／CFP）

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