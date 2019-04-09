訂婚8個月紀念日！小賈斯汀寫情詩　告白海莉：妳是上帝最偉大創造　

記者蕭采薇／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）去年與模特兒海莉（Hailey Bieber）登記結婚，他們先在去年的7月8日訂下婚約，似乎是為了慶祝這個紀念日，8日小賈斯汀被拍到上街買花，接著更在IG貼出海莉的性感照片並寫下一首情詩，閃光指數破表。

▲小賈斯汀上街買花。（圖／CFP）

小賈斯汀在IG一首長長的情詩：「當陽光照入深淵／就像我親吻妳的唇／浪濤拍打著海岸／我對你的愛越來越深／蟋蟀的鳴叫帶我進入真正的冥想／我想念著你—上帝最偉大的創造／當我陷入這樣的幸福／我在想妳—我的靈魂伴侶／天色漸漸黯淡／寒風將我包圍／花園裡清新的甘菊花香／我的生活是一部我們主演的電影／抬頭我看到滿天星斗／它們照亮了天空，讓我想起了我的自由／我們周圍的世界有多麼廣闊無邊／感謝上帝，我曾迷失，但他找到了我們／所以我總是和祂一起寫這首詩／我們周圍的一切／隨著時間的推移變得更好／我每天都更愛妳一點。」

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▲小賈斯汀寫情詩送給老婆海莉。（圖／翻攝自IG）

小賈斯汀也在貼文中表示，海莉一路以來和他牽手同行，帶給他力量、支持、鼓勵和歡欣，「我只是想公開讚揚妳」。事實上，8日也是她們訂婚滿8個月的紀念日，當天小賈斯汀也被目擊上街買花，似乎就是要送給太太，讓粉絲羨慕的說：「太浪漫了，他們真的是遇上真愛。」

▲小賈斯汀上街買花。（圖／CFP）

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