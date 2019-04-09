泰版《杉杉來了》女主角「清新笑眼崩壞」　網驚：她填充了什麼？

記者蕭采薇／綜合報導

人氣陸劇《杉杉來了》2014年由張翰、趙麗穎主演，改編自顧漫的愛情小說《杉杉來吃》，男女主角發展出宛若麻雀變鳳凰的愛情，是不少觀眾心中的經典。該劇宣布翻拍泰國版，並於9日正式開鏡，不過當中飾演女主角的泰國女星Aom也引起戲迷討論。

▲泰版《杉杉來了》開鏡，男主角Push（左）和女主角Aom（右）。（圖／翻攝自kenh14）

《杉杉來了》描述一個擁有特殊血型的職場新人，因為捐血給集團總裁的妹妹，近而和總裁發展出戀情的故事。兼具浪漫高甜和勵志主題吸引目光外，男女主角中午一起吃便當，更成為經典橋段。

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▲張翰和趙麗穎的《杉杉來了》，是不少劇迷心中經典。（圖／翻攝自微博／杉杉來了）



泰國版男主腳由身高185公分的男星Push（普提查克瑟辛）演出，他在大陸也深具人氣，擁有「梨渦男神」的封號。女主角則由曾演出知名泰版《浪漫滿屋》、《惡作劇之吻》的31歲女星Aom（中文名：李海娜）擔任。

▲泰版《杉杉來了》開鏡，男主角Push（左）和女主角Aom（右）。（圖／翻攝自kenh14）

9日開鏡儀式中，Aom綁著俏麗的丸子頭出席，但照片卻嚇翻一票網友，直言：「她眼睛怎麼了？臉上填充了什麼嗎？」、「臉太崩了，看起來好顯老。」認為她和過去的甜美形象差距很大，似乎不太適合《杉杉來了》這樣清新的角色。但也有人緩頰，表示劇集才剛剛開鏡，不必唱衰太早。

▲Aom（左）拍攝泰版《惡作劇之吻》時，模樣清新可愛。（圖／翻攝自YouTube）