美國這裡對同志超歧視　泰勒絲直接捐款！執行長：那是一年營運費

記者蕭采薇／綜合報導

美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）總不吝嗇為弱勢團體發言，也一直相當支持LGBTQ族群。美國田納西州LGBTQ平權組織TEP，日前公開向泰勒絲道謝，因為她捐贈了11.3萬美元（約348萬台幣），相當於該組織一年份營運的費用。

▲泰勒絲為田納西州的LGBTQ捐款。（圖／達志影像／美聯社）

TEP執行董事克里斯（Chris Sanders）在推特宣佈：「泰勒絲一直是LGBTQ的長期盟友，她看到了我們在田納西州的努力，捐贈了11.3萬美元，以支持我們在這個關鍵時刻的努力。」克里斯也表示，對此感到相當榮幸和感謝。

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▲泰勒絲一直相當支持LGBTQ族群。（圖／翻攝自IG）

這筆金額該組織來說，是一筆巨大的意外收入，相當於一年份營運的費用。田納西州是美國一個保守的南方地區，對於LGBTQ並不是非常友善，所享受的權利也遠遠不及東西岸等大城市。因此泰勒絲的捐款不僅幫助TEP解決了財政問題，更激勵他們在持續不斷為田納西州的LGBTQ族群奮鬥。

▲泰勒絲為田納西州的LGBTQ捐款。（圖／達志影像／美聯社）

泰勒絲一向都非常寵愛粉絲，先前她就曾現身同志好友兼粉絲的訂婚派對上，甚至還獻唱了一對新人在求婚儀式上所用的背景歌曲，讓對方2人感動不已，她的出現也讓派對上歡呼聲不斷。

▲泰勒絲現身同志粉絲的訂婚派對。（圖／翻攝自IG／Alexander Goldschmidt）

備註

LGBTQ：LGBT是女同性戀者（Lesbian）、男同性戀者（Gay）、雙性戀者（Bisexual）與跨性別者（Transgender）的英文首字母縮略字。詞語後方加上字母「Q」，代表酷兒（Queer）或對其性別認同感到疑惑的人（Questioning）。

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