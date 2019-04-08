CP查理裸抱18歲嫩女友放閃！　放送「胸前粉紅點點」見客

記者蕭采薇／綜合報導

27歲的美國歌手CP查理（Charlie Puth）與女星荷絲頓塞琪（Halston Sage）分手後，新女友是年僅18歲的歌手兼模特兒夏綠蒂羅倫斯（Charlotte Lawrence）。他不改愛放閃的個性，8日在IG放出裸上身和女友曬日光浴的照片，放送「粉紅色點點」。

▲CP查理和女友夏綠蒂羅倫斯一起曬日光浴。（圖／翻攝自IG）

CP查理8日在IG放出和女友曬日光浴的照片，裸著上身僅穿一條短褲，女友夏綠蒂羅倫斯則坐在他兩腿之間，穿著比基尼露出結實腹肌，看來非常愜意和幸福。粉絲有的祝福，也有人羨慕的說：「我也18歲啊，可是當不了CP查理的女友。」更有人放錯重點，笑說：「CP查理原來是『粉紅色』的。」

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▲CP查理和女友夏綠蒂羅倫斯一起曬日光浴。（圖／翻攝自IG）



CP查理直到去年9月仍和女星荷絲頓塞琪（Halston Sage）愛得火熱，頻頻在社群網站上高調放閃。不過今年2月14日情人節，已經在IG上曬出與新女友的合照，且已將舊愛的相關發文全刪除了。年僅18歲的夏綠蒂羅倫斯，2016年才剛出道的她，目前尚未有代表作，但擁有姣好身材的她，是許多時尚雜誌御用的模特兒。

▲CP查理在情人節正式讓女友夏綠蒂羅倫斯亮相。（圖／翻攝自IG）