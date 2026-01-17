彭小刀、柯有倫連環出包　KID忍不住毒舌封「噗嚨共」

記者葉文正／台北報導

超人氣《綜藝玩很大》到桃園！為了終止由 KID（林柏昇）領軍的黃隊氣勢，這次特別找來柯有倫、彭小刀、郭靜以及紀卜心組成的「黑隊最強班底」，與 KID 率領的孫其君、胡祖薇及荳荳組成菁英黃隊展開一場宿命對決。

▲彭小刀(左)、柯有倫。（圖／綜藝玩很大）

比賽一開場就充滿火藥味，黑隊柯有倫展現出認真拚命、用盡全力的奪冠決心。在彈跳關卡中，柯有倫與紀卜心展現了令人驚嘆的默契。此外，彭小刀與郭靜的配合也堪稱一流，彭小刀在闖關時散發出的強大威壓感，讓黑隊整體士氣大振。

▲彭小刀玩到忘記題目。（圖／綜藝玩很大）

本集更祭出了難度高達六顆星的魔王級關卡「十萬火急」，極度考驗團隊默契與求勝意志。面對複雜的挑戰，郭靜一度看到頭皮發麻、不禁抱頭苦思，感受到前所未有的壓力。該關卡要求隊員在過關後，必須在限時內精準射倒火苗才算獲勝。

在關鍵時刻，彭小刀因為遊戲太專注一度忘記題目內容，與柯有倫兩人連連出包。竟被KID評論是「「噗嚨共」」大家笑成一團。

平時形象甜美的紀卜心，在本次比賽中徹底解放，被主持人吳宗憲大誇：「能文能武」。在激烈的搶關過程中，她為了贏球不擇手段，手忙腳亂，那股瘋狂的拚勁連 KID 都驚呆忍不住直呼：「紀卜心非常暴力！」。面對黑隊最強班底，KID 率領的黃隊能否成功抵擋這波兇猛攻勢，保住勝利？