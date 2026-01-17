ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

蔡依林陸巡演「蘊藏傳統哲思」過審！
冷氣團南下急凍6天「跌破10度」
賈永婕爆瞎妹私訊老公！遭嗆女瘋子反擊了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

保劍鋒 黃慧頤 吳承煥 曾莞婷 Lulu 崔正元 梁云菲 鄧莎

彭小刀、柯有倫連環出包　KID忍不住毒舌封「噗嚨共」

記者葉文正／台北報導

超人氣《綜藝玩很大》到桃園！為了終止由 KID（林柏昇）領軍的黃隊氣勢，這次特別找來柯有倫、彭小刀、郭靜以及紀卜心組成的「黑隊最強班底」，與 KID 率領的孫其君、胡祖薇及荳荳組成菁英黃隊展開一場宿命對決。

▲彭小刀(左)、柯有倫。（圖／綜藝玩很大）

▲彭小刀(左)、柯有倫。（圖／綜藝玩很大）

比賽一開場就充滿火藥味，黑隊柯有倫展現出認真拚命、用盡全力的奪冠決心。在彈跳關卡中，柯有倫與紀卜心展現了令人驚嘆的默契。此外，彭小刀與郭靜的配合也堪稱一流，彭小刀在闖關時散發出的強大威壓感，讓黑隊整體士氣大振。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彭小刀(左)、柯有倫。（圖／綜藝玩很大）

▲彭小刀玩到忘記題目。（圖／綜藝玩很大）

本集更祭出了難度高達六顆星的魔王級關卡「十萬火急」，極度考驗團隊默契與求勝意志。面對複雜的挑戰，郭靜一度看到頭皮發麻、不禁抱頭苦思，感受到前所未有的壓力。該關卡要求隊員在過關後，必須在限時內精準射倒火苗才算獲勝。

在關鍵時刻，彭小刀因為遊戲太專注一度忘記題目內容，與柯有倫兩人連連出包。竟被KID評論是「「噗嚨共」」大家笑成一團。

平時形象甜美的紀卜心，在本次比賽中徹底解放，被主持人吳宗憲大誇：「能文能武」。在激烈的搶關過程中，她為了贏球不擇手段，手忙腳亂，那股瘋狂的拚勁連 KID 都驚呆忍不住直呼：「紀卜心非常暴力！」。面對黑隊最強班底，KID 率領的黃隊能否成功抵擋這波兇猛攻勢，保住勝利？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

彭小刀柯有倫

推薦閱讀

春風台74線出車禍！A到賓士「大哥反應讓他超愧疚」急PO車牌照尋人

春風台74線出車禍！A到賓士「大哥反應讓他超愧疚」急PO車牌照尋人

8小時前

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」！天后當場糾正 真實反應全被目睹

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」！天后當場糾正 真實反應全被目睹

7小時前

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

21小時前

張菲被拍信義區買甜點！「取貨完5舉動」店家感動：大哥格局真的不一樣

張菲被拍信義區買甜點！「取貨完5舉動」店家感動：大哥格局真的不一樣

4小時前

剛被爆19年婚變！A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了：抱歉曾那麼愛你

剛被爆19年婚變！A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了：抱歉曾那麼愛你

6小時前

韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　轉戰直播奪冠「刻意藏輪椅」引鼻酸

韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　轉戰直播奪冠「刻意藏輪椅」引鼻酸

22小時前

曾莞婷失去伴娘角色原因曝　跟Lulu在韓街頭相擁痛哭

曾莞婷失去伴娘角色原因曝　跟Lulu在韓街頭相擁痛哭

1/16 16:45

《一簾幽夢》男星遭爆出軌又隱婚！　女演員曬蜜月泳裝照：不再退讓

《一簾幽夢》男星遭爆出軌又隱婚！　女演員曬蜜月泳裝照：不再退讓

17小時前

「瓜哥被民視羞辱太久」！知情人士怒爆：掏錢補償來賓卻被說死要錢

「瓜哥被民視羞辱太久」！知情人士怒爆：掏錢補償來賓卻被說死要錢

10小時前

唐從聖遭徐乃麟飆罵竟有內幕　被嗆全家死光女兒把同學踹飛

唐從聖遭徐乃麟飆罵竟有內幕　被嗆全家死光女兒把同學踹飛

2小時前

才爆與洪榮宏婚變！嫩妻張瀞云揭80歲老母「措手不及行為」遭地府退貨

才爆與洪榮宏婚變！嫩妻張瀞云揭80歲老母「措手不及行為」遭地府退貨

3小時前

Dory多莉全透明見粉絲　寫真太火辣害警察找上門

Dory多莉全透明見粉絲　寫真太火辣害警察找上門

2小時前

熱門影音

每天都在「許光漢好帥」　李雅英被下禁令XD

每天都在「許光漢好帥」　李雅英被下禁令XD
費德勒看到ACE球大笑　周杰倫秒喪氣：好糗

費德勒看到ACE球大笑　周杰倫秒喪氣：好糗
薔薔靈堂送別曹西平　曝生前互動：算是他的客人

薔薔靈堂送別曹西平　曝生前互動：算是他的客人
周杰倫澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　林書豪猛虧「網球徒弟」：救命喔...

周杰倫澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　林書豪猛虧「網球徒弟」：救命喔...
林宥嘉聽到粉絲喜歡A-Lin　獻唱「娜魯One～娜魯Two～」

林宥嘉聽到粉絲喜歡A-Lin　獻唱「娜魯One～娜魯Two～」
黃嘉千16歲女兒有藝術天分　「目前沒考慮進演藝圈」

黃嘉千16歲女兒有藝術天分　「目前沒考慮進演藝圈」
金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼

金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼
賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」

賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」
陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！

陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！
林依晨生二寶出妙招　讓四歲愛女不吃弟弟醋

林依晨生二寶出妙招　讓四歲愛女不吃弟弟醋
林書豪唱〈晴天〉翻車　周杰倫虧：打籃球就好

林書豪唱〈晴天〉翻車　周杰倫虧：打籃球就好
炎亞綸控「感覺被排擠」 鬼鬼：是他沒有回訊息

炎亞綸控「感覺被排擠」 鬼鬼：是他沒有回訊息
周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

看更多

孫藝真兒子幫媽咪慶生　奶音狂催促：趕快吹蠟燭！

即時新聞

剛剛
剛剛
59分鐘前20

自稱前傑尼斯「吹噓龜梨和也同期」！　代表權勢性侵2X歲女星

1小時前0

李玟51歲冥誕...全球歌迷集資幫她過生日！　二姐感動發聲

1小時前30

潘瑋柏奪台北網球杯冠軍！　見網虧「可當周杰倫教練」低調回6字

1小時前20

徒手爆人頭！克里斯汀貝爾化身「最帥科學怪人」　邪魅氣場護愛：帥到想被抓

2小時前0

彭小刀、柯有倫連環出包　KID忍不住毒舌封「噗嚨共」

2小時前0

SM娛樂攜手微博！　全面開放「音樂二創版權」引爆社群

2小時前20

性生活不合董仔認需求比老公強　熊熊加碼爆床上恩愛飛出小強

2小時前41

美女星「年僅33歲」過馬路遭撞亡！被捲入車底拖行　案發現場曝光

2小時前0

才剛去金唱片...MONSTA X宣布來台開唱！　時間地點全公開

2小時前920

唐從聖遭徐乃麟飆罵竟有內幕　被嗆全家死光女兒把同學踹飛

讀者迴響

熱門新聞

  1. 春風台74線出車禍！
    8小時前4823
  2. 華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」
    7小時前307
  3. AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優
    21小時前4212
  4. 張菲被拍信義區買甜點！
    4小時前626
  5. A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了
    6小時前148
  6. 韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　「刻意藏輪椅」引鼻酸
    22小時前184
  7. 曾莞婷失去伴娘角色跟Lulu在韓國相擁痛哭
    1/16 16:456
  8. 《一簾幽夢》男星遭爆出軌又隱婚！女演員曬蜜月泳裝照
    17小時前129
  9. 知情人士怒爆：瓜哥被民視羞辱太久
    10小時前3221
  10. 唐從聖遭徐乃麟飆罵竟有內幕女被嗆全家死光
    2小時前1820
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合