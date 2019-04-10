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「海莉前男友」尚恩曼德斯被封流行天王　小賈斯汀：要取代我還早！

記者蕭采薇／綜合報導

加拿大歌手尚恩曼德斯（Shawn Mendes）唱紅《Treat You Better》等浪漫情歌，加上有著好身材和俊俏長相，儼然成為新生代少女殺手。高人氣的他，出道以來一直被與同樣是加拿大出身的歌手小賈斯汀比較。日前有雜誌評選尚恩曼德斯為「流行天王」，這個頭銜讓小賈斯汀現身說話了。

▲▼小賈斯汀（Justin Bieber）嗆聲尚恩曼德斯（Shawn Mendes）。（圖／翻攝自IG）

▲小賈斯汀對尚恩曼德斯被選作「流行天王」一事，忍不住出聲了。（圖／翻攝自IG）

小賈斯汀（Justin Bieber）16歲出道後，首支單曲《Baby》就在YouTube創下20億點擊的紀錄，之後包括《Boyfriend》、《What Do You Mean》、《Sorry》等歌曲都在排行榜創下佳績，儘管爭議不斷，但包括曾拿下全美音樂獎、告示牌音樂獎、葛萊美獎等殊榮，有目共睹的音樂成就仍被看作是當代流行天王。

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▲▼尚恩曼德斯（Shawn Mendes）演唱會。（圖／CFP）

▲尚恩曼德斯。（圖／CFP）

因此當看到尚恩曼德斯被評選為「流行天王」，近一年多來都在休息的小賈斯汀，忍不住在評論道：「你得再打破幾個記錄才能取代我的頭銜。但如果你願意的話，我們可以用其他方式來比賽。」不過多數粉絲都認為，這只是小賈斯汀開的一個玩笑，並不是真的向尚恩曼德斯宣戰。

▲▼小賈斯汀（Justin Bieber）剪了清爽短髮。（圖／CFP）

▲小賈斯汀與老婆海莉。（圖／CFP）

事實上，小賈斯汀和尚恩曼德斯的共通點還真不少。除了同樣出身加拿大，並且在音樂上獲得成就並成為「少女殺手」之外，尚恩曼德斯的前女友，其實就是小賈斯汀的妻子海莉。而小賈斯汀和海莉感情甜蜜，9日還在IG現時動態貼出愛妻照片放閃，表示：「很多問我會不會和粉絲結婚，事實上，我已經這麼做了！」炫耀老婆也是他成千上萬的粉絲之一。

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小賈斯汀, 海莉鮑德溫, 海莉比伯, , Justin Bieber, Hailey, 尚恩曼德斯, Shawn Mendes

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