鐵粉車禍住院只能躺病床！　泰勒絲「送親筆卡片安慰」逼哭粉

美國歌壇天后泰勒絲(Taylor Swift)除了人美心善外,另一項出名的就是寵粉。近來一名泰勒絲的粉絲出車禍住院,她送上親手寫的卡片和花束,讓粉絲在病床上激動落淚。

▲泰勒絲親手寫卡片,給車禍受傷臥床的粉絲。(圖/翻攝自IG、推特)

這名叫做琳賽(Lindsay)的粉絲因為車禍撞傷脖子,暫時只能躺在病床上靜養。泰勒絲知道後,為她送上親手寫的卡片和花束。當琳賽的親友向她揭露這項驚喜時,琳賽激動地在床上大哭,一邊還說著:「天啊!我好興奮!」

▲泰勒絲寵粉相當出名。(圖/達志影像/美聯社)

泰勒絲在信上寫道:「很難過也很遺憾一個好人卻得承受意外帶來的痛苦,希望這些鮮花可以陪你渡過難關。妳很快就會擺脫頸托,我們會到時再次在演唱會上吧!請替我擁抱妳的家人,我很開心妳能好好的。」溫暖的文字讓琳賽和家人都非常感動。

▲泰勒絲送親寫卡片和鮮花,給因車禍受傷臥床的粉絲。(圖/翻攝自推特)

此外,近來正在拍攝電影《貓》的泰勒絲,也傳出可能正與英國天后愛黛兒(Adele)合作。首先是在去年,愛黛兒就曾現身泰勒絲演唱會的洛杉磯和倫敦場,兩位英、美天后級還留下合照。再者有媒體宣稱,愛黛兒曾在三月底寄宿泰勒絲位於紐約的公寓兩天,且疑似將錄音設備搬進她家。若消息屬實,外媒已經預測:「新作品絕對將血洗榜單!」

▲愛黛兒傳出與泰勒絲合作新歌。(圖/翻攝自IG)



