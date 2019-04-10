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鐵粉車禍住院只能躺病床！　泰勒絲「送親筆卡片安慰」逼哭粉

記者蕭采薇／綜合報導

美國歌壇天后泰勒絲（Taylor Swift）除了人美心善外，另一項出名的就是寵粉。近來一名泰勒絲的粉絲出車禍住院，她送上親手寫的卡片和花束，讓粉絲在病床上激動落淚。

▲▼泰勒斯送親筆信給出車禍的粉絲。（圖／翻攝自推特）

▲泰勒絲親手寫卡片，給車禍受傷臥床的粉絲。（圖／翻攝自IG、推特）

這名叫做琳賽（Lindsay）的粉絲因為車禍撞傷脖子，暫時只能躺在病床上靜養。泰勒絲知道後，為她送上親手寫的卡片和花束。當琳賽的親友向她揭露這項驚喜時，琳賽激動地在床上大哭，一邊還說著：「天啊！我好興奮！」

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▲▼泰勒絲（Taylor Swift）和蒂芬妮（Tiffany Young）iHeartRadio頒獎典禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰勒絲寵粉相當出名。（圖／達志影像／美聯社）

泰勒絲在信上寫道：「很難過也很遺憾一個好人卻得承受意外帶來的痛苦，希望這些鮮花可以陪你渡過難關。妳很快就會擺脫頸托，我們會到時再次在演唱會上吧！請替我擁抱妳的家人，我很開心妳能好好的。」溫暖的文字讓琳賽和家人都非常感動。

▲▼泰勒斯送親筆信給出車禍的粉絲。（圖／翻攝自推特）

▲▼泰勒斯送親筆信給出車禍的粉絲。（圖／翻攝自推特）

▲▼泰勒斯送親筆信給出車禍的粉絲。（圖／翻攝自推特）

▲泰勒絲送親寫卡片和鮮花，給因車禍受傷臥床的粉絲。（圖／翻攝自推特）

此外，近來正在拍攝電影《貓》的泰勒絲，也傳出可能正與英國天后愛黛兒（Adele）合作。首先是在去年，愛黛兒就曾現身泰勒絲演唱會的洛杉磯和倫敦場，兩位英、美天后級還留下合照。再者有媒體宣稱，愛黛兒曾在三月底寄宿泰勒絲位於紐約的公寓兩天，且疑似將錄音設備搬進她家。若消息屬實，外媒已經預測：「新作品絕對將血洗榜單！」

▲▼愛黛兒。（圖／翻攝自IG）

▲愛黛兒傳出與泰勒絲合作新歌。（圖／翻攝自IG）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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