野生修杰楷、梧桐妹逛超市！　賈靜雯不在…2人「私下真實互動」曝光

記者劉宜庭／綜合報導

13歲梧桐妹（Angel）是賈靜雯與前夫所生的大女兒，遠赴上海定居求學的她，日前抽空返台，和媽媽開心團聚。然而，期間賈靜雯似乎因為有工作在身，8日曬出機場照透露「要飛了…。」所幸，修杰楷當天親自帶著梧桐妹，一起外出吃飯、逛超市，貼心舉動被讚超暖，也意外引發烈討論。

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▲賈靜雯似乎因為有工作在身，8日發文透露「要飛了」。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）

近來《我們與惡的距離》熱播，在網路上掀起極大討論度，主演之一的賈靜雯，在最新一集播出隔天PO文坦言，「昨晚看完戲很沈重但又很感動…這樣發人省思的好戲我也參與其中，謝謝大家一起有共鳴，愛你們。」她也不忘呼籲入戲的觀眾，「喬安姐真的很兇兇但靜雯姐真的很溫暖。」

此外，賈靜雯似乎因為有工作在身，必須要飛出國，無法一直陪伴近來特地返台的梧桐妹，不知是否因為如此，文中也無奈提到「心情有些黑白。」然而，引人注意的是，當天修杰楷隨即透過IG限時動態發文，PO出陪梧桐妹用餐的影片，上頭標註了「陪大妞」3字。畫面中，梧桐妹坐在對面，害羞地用手遮住半張臉，臉上掛滿開心笑容，顯見雙方相處氣氛相當歡樂。

▲修杰楷陪梧桐妹吃飯、逛超市。（圖／翻攝自Instagram／修杰楷）



不久後，修杰楷又PO出另一段影片，和梧桐妹一起逛超市，在後面拍下對方推著購物車的畫面，互動被讚溫馨又有愛。而他抽空代替賈靜雯陪伴梧桐妹，並以實際行動表達關愛，貼心舉動被讚超暖，同時也大獲網友好評。

▲梧桐妹和修杰楷相處得很好，先前還曾大讚賈靜雯「嫁對人了」。（圖／翻攝自Instagram／梧桐妹）