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正妹空姐KTV穿超辣！　陪姪子唱歌「北半球被看光」網暴動：好兇

記者劉宜庭／綜合報導

林佩瑤外型甜美，2007年曾為了一圓音樂夢，留職停薪參加《超級星光大道2》，即便之後重返華航任職空服員，至今仍擁有不少粉絲追捧。她平時常在社群網站分享旅遊趣事、生活點滴，近來外出陪2名姪子唱KTV，PO出一系列合照的同時，火辣穿搭也立刻成為眾人目光焦點，在網路上引發熱議。

▲▼正妹空姐KTV穿超辣！　陪姪子唱歌「北半球被看光」網暴動：好兇。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）

▲林佩瑤現身KTV穿搭超火辣。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）

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林佩瑤7日開心透露，因為2名姪子來台北玩，正討論晚餐要吃什麼的時候，「結果大姪子一直吵著要唱歌，於是我們一家人就跑來錢櫃吃晚餐了。」期間，她陪著姪子飆唱超多遍《學貓叫》、《痘痘那邊》，她忍不住笑說自己老了，「天啊《痘痘那邊》是什麼，我居然第一次聽到！」

同時，林佩瑤也不禁感嘆，「突然覺得兩隻姪子長大了，完全控制點歌檯自己當DJ，點歌夾冰塊吃雞翅都一副老手的樣子！」更讓她哭笑不得的是，姪子還把《學貓叫》歌詞「我的心臟蹦蹦跳」改成「我的捏捏蹦蹦跳」，讓她忍不住笑罵，「整個已經變成超欠揍的臭男生！」

▲▼正妹空姐KTV穿超辣！　陪姪子唱歌「北半球被看光」網暴動：好兇。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）

▲▼正妹空姐KTV穿超辣！　陪姪子唱歌「北半球被看光」網暴動：好兇。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）

▲林佩瑤陪2名姪子到KTV唱歌。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）

然而，照片中，林佩瑤現身KTV，拿著麥克風開心飆唱，穿著超低胸上衣，大方露出傲人胸圍，渾圓北半球及超深事業線，頓時成為眾人目光焦點，引來不少粉絲留言驚呼，「這位姑姑太辣了」、「完全看錯重點了」、「姑姑也太性感了」、「好兇」。

此外，由於她先前在台南吃碗粿時，一彎腰同樣讓雙峰呼之欲出，當時被形容「叫兩碗來四碗」，如今再度展現火辣穿搭，更是讓網友笑虧，「跟姪子約會帶這碗粿出門對嗎」，在網路上意外掀起熱議。

▲▼正妹空姐KTV穿超辣！　陪姪子唱歌「北半球被看光」網暴動：好兇。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）

▲林佩瑤前陣子現身台南吃碗糕。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）

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林佩瑤, 空姐, 超級星光大道, 超級星光大道2

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