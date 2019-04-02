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野生朱孝天穿拖鞋現南港麵店　牽手、勾脖韓雯雯…結婚3年曝近況

圖文／鏡週刊

朱孝天與中國大陸女星韓雯雯結婚將滿3年，至今感情依舊黏暱，他在婚禮上的誓言說：「謝謝妳給我這個機會讓我當妳丈夫，我所有都是妳的，我的人、我的心、我的錢，都是為了妳存在。」聽起來相當感人，不過對照現實生活，兩人卻是進入「你的錢是你的，我的錢是我的」的經濟各自獨立狀態。

 
朱孝天與韓雯雯交往1年多後，在女方的生日派對下跪求婚，並於2016年4月在瀋陽領證結婚。（翻攝自朱孝天微博）

朱孝天是F4裡，第3個結婚的成員。雖然之前傳出他與大陸女星韓雯雯結婚後定居北京，但本刊卻是三不五時在台灣感受到他的存在，之前就曾目擊他獨自一人在台北市南港出沒，日前甚至帶著老婆用餐。去年曾傳出韓雯雯有孕，但本刊目擊，她小腹依舊平坦。

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經濟獨立　口罩藏素顏

3月13日中午時分，留著落腮鬍、穿五分褲、拖鞋的朱孝天，和戴著口罩的老婆韓雯雯出現在南港附近的中信大樓吃飯，夫妻倆還輪流用各自的卡在ATM領錢，根據現場目擊，朱孝天僅領幾千元，老婆韓雯雯則領了一疊鈔票，目測至少2萬元。

3/13 12：45 朱孝天與老婆韓雯雯一起出門，兩人先到ATM，輪流用各自的卡領錢。

3/13 12：51 朱孝天與韓雯雯逛美食街，找尋想吃的美食，或許是因為素顏，韓雯雯口罩不離身。

接著，兩人轉往美食街一家麵店用餐，並遵從吃飯前先用酒精消毒的程序乖乖洗手，此時原本戴著口罩的韓雯雯，把口罩拉到下巴處，露出一臉素淨的容顏。韓雯雯之前曾被大陸媒體拍到素顏，當時她不僅黑眼圈很深還兩眼無神，引起網友熱議，但在台灣與老公吃飯，卸下濃妝的韓雯雯其實不算太差。

13：14 朱孝天與韓雯雯選定麵店用餐，韓雯雯依舊只把口罩拉下來。

13：26 酒足飯飽後，韓雯雯逛了一下商店，朱孝天乖乖在身後陪著，十足好先生的模樣。

朱孝天曾說：「和雯雯在一起，我們總是有說不完的話，也很享受雯雯撒嬌的感覺。」更嘴甜稱和老婆在一起，猶如美夢成真。而從兩人在台灣會勾脖、牽手的互動看來，這段近3年的兩岸婚姻經營也算成功。

　

自曝無趣　需要時她在

說起兩人的緣分，朱孝天與韓雯雯因合作大陸電視劇《美夢成真》而相識相戀，朱孝天透露，第一次見面，就被韓雯雯「愛笑的眼睛」吸引，一見鍾情，認定對方為自己的真命天女，交往一年多後，朱孝天在女方的生日派對上下跪求婚，並於2016年4月在中國大陸瀋陽領證結婚。

朱孝天曾透露，第一次見面就被韓雯雯「愛笑的眼睛」吸引，認定對方為自己的真命天女。（翻攝自韓雯雯微博）

朱孝天曾自曝是個平凡、無趣又不懂浪漫的男人，但在最脆弱、最需要人安慰的時候，韓雯雯總是陪他身旁，讓他感受到愛的力量，一路走來，更能感受韓雯雯對他的重要性。


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