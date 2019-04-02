廖峻住院3個月曝近照「整個人瘦一圈」　醫院剪髮新造型曝光！

記者劉宜庭／綜合報導

資深藝人廖峻在2018年底因2度腦中風送醫，住院至今3個多月，如今雖然還待在醫院，但情況已逐漸好轉，也持續進行復健當中。近來，廖錦德透過臉書發文，PO出父親最新近照，以及父子倆剛剪好的新髮型，意外掀起一陣熱議。

▲廖峻住院至今約3個月，預計將於4月底出院。（圖／翻攝自臉書／廖峻/ 錦德）

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廖錦德2日透過臉書發文，感謝友人特地前來醫院，幫父子倆修剪頭髮，開心表示：「清爽多了。」照片中，廖峻頂著全新髮型，坐在沙發上入鏡，造型被讚十分清爽，雖然看起來精神不錯，整個人卻被指消瘦許多，引來不少網友紛紛留言，「峻爸變好瘦，心疼」、「廖爸要保重，快好起來」、「峻爸加油，要多吃一點哦」。

▲廖錦德友人特地到醫院幫廖峻父子剪髮。（圖／翻攝自臉書／廖峻/ 錦德）

廖峻住院至今約3個月，為了想要趕快好起來，每天都認真復健，甚至有點積極過度。廖錦德日前出席活動時，也提及父親復健狀況，「他之前爬了3層樓，腿就沒力，坐骨神經就開始痛，反而醫生說不要再做了，幫他請假3天，甚至有貧血狀況出現，要盡量讓他休息，避免跌倒。」

當時，廖錦德表示，廖峻中風影響到身體右側，包括寫字、吃飯等皆有影響，好在爸爸樂觀積極，配合醫院的復健計畫，每天按表操課，現在已經有些待不住想回家了，不過為了整個療程，還是會住院到4月底。