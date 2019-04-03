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交往小鐘1年「分手原因」首曝光！　茵芙揭他私下真實一面

記者劉宜庭／綜合報導

茵芙擁有甜美外型，如今是各大綜藝節目的常客，她在2017年宣布升格成為人妻，婚後生活幸福美滿，近來上節目時，除了大方細數過往情史，也難得再度提及，過去和男星小鐘（鐘昀呈）的一段情，以及當時2人分手的原因。

▲茵芙曾與小鐘有過一段情。（圖／翻攝自茵芙、小鐘臉書）

▲茵芙曾與小鐘有過一段情。（圖／翻攝自茵芙、小鐘臉書）

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曾與小鐘交往約1年時間，戀情最後仍無疾而終，茵芙在日前播出的節目《命運好好玩》中，她罕見回顧這段戀情，大方稱讚小鐘，「他真的是我遇過的男朋友裡面真的是很好的人。」由於男方在螢光幕前大多給人搞笑印象，她表示，其實小鐘私底下是個非常認真的藝人。

▲茵芙親揭當年與小鐘分手原因。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）

▲茵芙誇讚小鐘「真的是很好的人」。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）

茵芙也舉例：「像以前，可能都會有人覺得他的魔術很爛，可是其實，他真的是在家裡花很大量的時間在練習。」原來，當時小鐘認為厲害的魔術師到處都有，於是希望在表演之餘，能夠把歡樂帶給大家，即便練習了非常久的魔術，還是會想辦法加笑料進去表演當中，讓茵芙忍不住大讚，「真的是背後7年功的那種。」

至於當年為何會與小鐘分手？茵芙表示，「就覺得比較適合當朋友。」她坦言，感情的事情很難說，「很多人也是可能交往7、8年，可是可能緣分盡了就沒了、就沒走下去，可是不代表他不好。」句句都是男方的好話，一番言論也讓主持人郭靜純忍不住讚，「這個前女友真的很不錯。」

▲茵芙親揭當年與小鐘分手原因。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）

▲茵芙親揭當年與小鐘分手原因。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）

事實上，小鐘和茵芙分手後，仍然維持友好關係，平時工作上碰面，也絲毫不會尷尬，能夠大方以朋友的關係打招呼。2017年得知茵芙結婚喜訊時，他也大方送上祝福，當時他也曾誇讚茵芙是個對感情非常專一的女生，雙方提到彼此，都是吐露好的一面，可說是「最佳前任」典範。

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