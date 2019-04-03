曹格跪地抱住老婆腿！　一旁Grace「淡定畫畫」網友笑到肚痛

記者劉宜庭／綜合報導

模特兒吳速玲和藝人曹格結婚後，育有10歲Joe和8歲Grace（包子妹）一對兒女，家庭生活幸福美滿。她平時常透過社群網站分享生活點滴，近來曝光的一系列照片中，卻意外曝光曹格私底下無厘頭的一面，笑翻大票網友。

▲曹格跪地望向吳速玲，Grace專心畫畫。（圖／翻攝自吳速玲Instagram）

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畫面中，曹格似乎整個人跪在地上，眼鏡歪斜，無奈抬頭看著吳速玲，老婆卻專心滑著手機，一旁的女兒Grace則淡定畫畫，3人呈現出完全不同的狀態，也讓吳速玲笑說：「這是什麼狀況啊…3個完全不同境界的戲碼。」

在另外一組照片中，曹格拋棄形象，整個人癱倒在地，死命抓著吳速玲的腿不放，整張臉更是皺在一塊，模樣十分滑稽，更是讓老婆笑到歪腰。事後，吳速玲轉發照片時，也趁機替老公打歌，寫下《寂寞寂寞不好》的歌詞，內容似乎恰巧吻合曹格在照片中的舉動，笑翻大票網友。

▲曹格跪地抱住吳速玲腿，一旁Grace超淡定。（圖／翻攝自吳速玲Instagram）



更引人注意的是，面對爸媽一連串逗趣舉動，一旁的Grace安靜坐在位置上，繼續專心做著自己的事，似乎絲毫沒有受到影響，畫面呈現超強烈對比，也讓大票網友笑到肚痛，在網路上意外引發熱議。

▲Grace專心畫畫模樣萌翻網友。（圖／翻攝自吳速玲Instagram）