古力娜扎「齊眉短瀏海」新造型曝光！　網猛一看：撞臉范冰冰

記者劉宜庭／綜合報導

大陸藝人古力娜扎是新疆維吾爾族人，擁有精緻五官，以及一雙水汪大眼，被外界封為「新疆維納斯」。她過去大多頂著長瀏海示人，如今難得以短瀏海亮相，不但驚豔大票粉絲，更有不少網友直指模樣和范冰冰有些相像，在網路上引發討論。

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▲古力娜扎過去大多頂著長瀏海示人。（圖／翻攝古力娜扎微博）

古力娜扎工作室微博於1日中午發文，曝光一系列「愚人節特輯」，公開女神私底下逗趣、活潑的一面，畫面中，只見她拿著手機自拍，除了轉圈喬角度之外，還頻頻對著鏡頭擺出瞪眼、張嘴等誇張表情，自然不做作的模樣萌翻眾人。

▲古力娜扎花式自拍。（圖／翻攝古力娜扎工作室微博）

引人注意的是，表情包PO網的同時，也讓古力娜扎全新髮型隨之亮相，過去大多頂著長瀏海、或是將頭髮向後梳的她，這次罕見頂著齊眉短瀏海亮相，搭配及肩黑髮，雖然不少人推測可能只是戴假髮，模樣仍帶給人煥然一新的感覺，大獲外界一片好評。

▲古力娜扎罕見以短瀏海亮相。（圖／翻攝古力娜扎工作室微博）



此外，由於范冰冰過去也曾剪過相似髮型，如今古力娜扎新造型曝光後，隨即被指和范冰冰有些相像，意外掀起一陣熱議。

▲古力娜扎（右）新造型被指撞臉范冰冰。（圖／翻攝范冰冰微博、古力娜扎直播）

▲網友反應。（圖／翻攝微博）