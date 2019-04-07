ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《RM》池錫辰變壯了！　金鍾國一摸驚呆認證：真的嚇我一跳

記者劉宜庭／綜合報導

南韓知名主持人池錫辰（前譯：池石鎮）活躍於廣播、綜藝兩界，其中，他固定參與節目《Running Man》受到全球觀眾喜愛，自己也以綽號「王鼻子」廣為人知。原先給人瘦弱印象的他，近來積極鍛鍊身體，成果讓熱衷於健身的金鍾國也忍不住發出驚嘆聲，也令眾人驚訝不已。

►看更多《Running Man》新聞

▲《RM》池錫辰變壯了，金鍾國一摸驚呆。（圖／翻攝自池錫辰IG）

請繼續往下閱讀...

▲池錫辰是《RM》中年紀最大的成員。（圖／翻攝自池錫辰IG）

在日前播出的《Running Man》中，錄影一開始，所有成員準備就定位開場時，金鍾國一見到池石鎮，就忍不住露出驚訝表情：「哥有在運動嗎？運動了？」原來，他發現對方身形明顯變壯，「手臂變得非常好，怎麼回事！」

▲《RM》池錫辰變壯了，金鍾國一摸驚呆。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《RM》池錫辰變壯了，金鍾國一摸驚呆。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲金鍾國一見池錫辰變壯身材驚訝不已。（圖／翻攝自愛奇藝）

對此，池石鎮笑說，自己近來確實稍微做了運動，並大方挺出胸部、開放檢驗胸肌：「看這裡，摸一摸。」金鍾國伸手一摸，先是誇讚「胸部不知道怎麼樣，但手臂真的嚇我一跳。」然而，他下秒話鋒一轉：「不過腿為什麼這樣啊哥？」原來，池石鎮似乎因為剛開始進行鍛鍊，下半身仍是尚未鍛煉的「小細腿」狀態。

▲《RM》池錫辰變壯了，金鍾國一摸驚呆。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《RM》池錫辰變壯了，金鍾國一摸驚呆。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲金鍾國誇讚池錫辰手臂變壯，下秒話鋒一轉、笑虧「腿為什麼這樣？」（圖／翻攝自愛奇藝）

然而，池石鎮在《Running Man》中，是年紀最大的成員，過去在節目裡頭，大多給人瘦弱形象，幾乎每次比賽，也往往都是最早被淘汰的人。如今他因為健身變壯，與以往形象呈現超強烈反差感，也在網路上意外掀起一陣熱議。

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

推薦閱讀

暱稱瑤瑤公主「豬八戒比比」 　《2分之一強》韓男星IG放閃私照曝光

暱稱瑤瑤公主「豬八戒比比」 　《2分之一強》韓男星IG放閃私照曝光

女星「一長條事業線」狂吸8萬人猛盯　真相曝光…網友全崩潰了！

女星「一長條事業線」狂吸8萬人猛盯　真相曝光…網友全崩潰了！

林俊傑打赤膊「轉正面」40萬人全崩潰　釣出香港女神抗議了！

林俊傑打赤膊「轉正面」40萬人全崩潰　釣出香港女神抗議了！

野生朱孝天穿拖鞋現南港麵店　牽手、勾脖韓雯雯…結婚3年曝近況

野生朱孝天穿拖鞋現南港麵店　牽手、勾脖韓雯雯…結婚3年曝近況

廖峻住院3個月曝近照「整個人瘦一圈」　醫院剪髮新造型曝光！

廖峻住院3個月曝近照「整個人瘦一圈」　醫院剪髮新造型曝光！

曹格跪地抱住老婆腿！　一旁Grace「淡定畫畫」網友笑到肚痛

曹格跪地抱住老婆腿！　一旁Grace「淡定畫畫」網友笑到肚痛

曾遭抓姦在床！　不倫女星扶正小王隔1年「宣布懷孕」

曾遭抓姦在床！　不倫女星扶正小王隔1年「宣布懷孕」

楊丞琳無P原圖「真實身材」秒現形！　中空照曝光…黃小柔驚呆了

楊丞琳無P原圖「真實身材」秒現形！　中空照曝光…黃小柔驚呆了

交往小鐘1年「分手原因」首曝光！　茵芙揭他私下真實一面

交往小鐘1年「分手原因」首曝光！　茵芙揭他私下真實一面

古力娜扎「齊眉短瀏海」新造型曝光！　網猛一看：撞臉范冰冰

古力娜扎「齊眉短瀏海」新造型曝光！　網猛一看：撞臉范冰冰

快訊／「阿怪在睡夢中逝世」　妹妹代發臉書難過證實！

快訊／「阿怪在睡夢中逝世」　妹妹代發臉書難過證實！

中職白裙妹超正！　甜笑熱舞驚見渾圓亮點…網緊盯「兄弟」：晃到頭暈

中職白裙妹超正！　甜笑熱舞驚見渾圓亮點…網緊盯「兄弟」：晃到頭暈

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／「阿怪在睡夢中逝世」　妹妹代發臉書難過證實！

中職白裙妹超正！　甜笑熱舞驚見渾圓亮點…網緊盯「兄弟」：晃到頭暈

三蘆約戰連千毅！「竹聯幫堂主背景起底」　直播戰績狂炸「10分鐘賣掉上億遊艇」

小吃攤正妹「默默煎餅一整天」免費送清潔工！　細看口罩底下…竟是一線女星

太妍「單穿中空內衣」仰躺！　男網友「邪惡角度」直盯左下角：鼻血噴了

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了

蔡依林賞櫻被拍！　阿信驚喜現身「摀嘴羞笑」網友暴動了

林志玲「讓出商務艙給人坐」！　睡經濟艙被叫醒求合照…空姐曝她超暖反應

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

鄧紫棋破尺度「挖空泳裝」被拍！　邪惡肉色照曝光…男網友狂噴鼻血

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

池錫辰, 池石鎮, Running Man, RM

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 孫翠鳳突昏倒「緊急送醫」！　「明華園」演出由女兒代打
  2. 鋼鐵人、美國隊長世紀握手「預告是假的」　導演證實：《復仇者4》不會出現
  3. 《RM》池錫辰變壯了！　金鍾國一摸驚呆認證：真的嚇我一跳
  4. 迪士尼童星失蹤8個月！　家中離奇出現「神祕屍體」
  5. 曾國城減重「2片餅乾＋牛奶」　曝瘦身重點：要喝水
  6. 媳婦愛上婆婆…老公戴最慘綠帽！　婆媳畸戀「女女共浴激吻」網看傻
  7. 小丑女「貼布繡西裝外套」下半身更搶眼！　網跪了：只有姊能駕馭
  8. 曾沛慈《終極一班》演出「職業病」　家人看《與惡》問這句她傻了
  9. 翁立友「虔誠躦轎底」畫面曝光！　為大甲媽祖繞境祈福
  10. 《女兵》葉素娥24年母胎單身！拍100集終於月老婆婆來了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366