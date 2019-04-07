《RM》池錫辰變壯了！　金鍾國一摸驚呆認證：真的嚇我一跳

記者劉宜庭／綜合報導

南韓知名主持人池錫辰（前譯：池石鎮）活躍於廣播、綜藝兩界，其中，他固定參與節目《Running Man》受到全球觀眾喜愛，自己也以綽號「王鼻子」廣為人知。原先給人瘦弱印象的他，近來積極鍛鍊身體，成果讓熱衷於健身的金鍾國也忍不住發出驚嘆聲，也令眾人驚訝不已。

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▲池錫辰是《RM》中年紀最大的成員。（圖／翻攝自池錫辰IG）

在日前播出的《Running Man》中，錄影一開始，所有成員準備就定位開場時，金鍾國一見到池石鎮，就忍不住露出驚訝表情：「哥有在運動嗎？運動了？」原來，他發現對方身形明顯變壯，「手臂變得非常好，怎麼回事！」

▲金鍾國一見池錫辰變壯身材驚訝不已。（圖／翻攝自愛奇藝）

對此，池石鎮笑說，自己近來確實稍微做了運動，並大方挺出胸部、開放檢驗胸肌：「看這裡，摸一摸。」金鍾國伸手一摸，先是誇讚「胸部不知道怎麼樣，但手臂真的嚇我一跳。」然而，他下秒話鋒一轉：「不過腿為什麼這樣啊哥？」原來，池石鎮似乎因為剛開始進行鍛鍊，下半身仍是尚未鍛煉的「小細腿」狀態。

▲金鍾國誇讚池錫辰手臂變壯，下秒話鋒一轉、笑虧「腿為什麼這樣？」（圖／翻攝自愛奇藝）

然而，池石鎮在《Running Man》中，是年紀最大的成員，過去在節目裡頭，大多給人瘦弱形象，幾乎每次比賽，也往往都是最早被淘汰的人。如今他因為健身變壯，與以往形象呈現超強烈反差感，也在網路上意外掀起一陣熱議。