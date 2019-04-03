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林俊傑打赤膊「轉正面」40萬人全崩潰　釣出香港女神抗議了！

記者劉宜庭／綜合報導

男星林俊傑（JJ）兼具創作及歌唱實力，唱紅不少情歌，擁有大票死忠粉絲追隨。他平時常透過社群網站發文，分享一系列工作、生活點滴，近來現身籃球場打球時，罕見打赤膊出現在鏡頭前，沒想到，下秒一轉過身來，畫面卻讓大票網友全都崩潰：「為什麼打碼！」

▲林俊傑現身籃球場打赤膊。（圖／翻攝自林俊傑Instagram）

▲林俊傑平時常發文分享生活點滴。（圖／翻攝自林俊傑Instagram）

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林俊傑3日透過Instagram發文，PO出一段影片，自己人在籃球場運動，引人注意的是，畫面一開始，他背對著鏡頭，罕見赤裸著上半身，同時露出白皙肌膚，讓粉絲又驚又喜，眾人滿心期待著他是否會轉過身來。

▲林俊傑現身籃球場打赤膊。（圖／翻攝自林俊傑Instagram）

▲林俊傑現身籃球場打赤膊。（圖／翻攝自林俊傑Instagram）

然而，林俊傑下秒果真轉身、正對著鏡頭，一邊將衣服套上的同時，上半身卻突然出現超大一片馬賽克，僅微微露出手臂肌肉線條，迅速穿好上衣後，他對著鏡頭帥氣喊：「JFJ運動日。」

▲林俊傑現身籃球場打赤膊。（圖／翻攝自林俊傑Instagram）

▲林俊傑一轉正面，影片竟突然出現馬賽克。（圖／翻攝自林俊傑Instagram）

▲林俊傑現身籃球場打赤膊。（圖／翻攝自林俊傑Instagram）

▲林俊傑穿好衣服擺出酷帥POSE。（圖／翻攝自林俊傑Instagram）

雖然影片PO網短短3小時後，便吸引超過40萬人觀看，然而打碼的舉動，卻讓大票網友崩潰喊，「不要馬賽克可以嗎」、「為什麼打碼」、「啊啊啊啊啊，馬賽克拿掉，拿掉！」團體「這群人」木星也跟著敲碗喊「脫掉！！！」女星袁詠琳也留言寫下「lol」。面對香港女神阿Sa（蔡卓妍）抗議表示：「幹嘛打馬賽克。」JJ本人則回說，「害羞。」在網路上掀起一陣熱烈討論。

▼林俊傑現身籃球場打赤膊。（影片／取自林俊傑Instagram，如遭刪除請見諒。）

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