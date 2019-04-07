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孫翠鳳突昏倒「緊急送醫」！　「明華園」演出由女兒代打

記者劉宜庭／綜合報導

孫翠鳳突昏倒送醫！現年60歲的她，有著「歌仔戲第一小生」的封號，至今仍是「明華園」戲劇總團的當家台柱。她原訂7日晚間將於高雄演出，沒想到一早突然昏倒、緊急送醫，目前仍在醫院急診間中，等待檢查報告出爐。

▲孫翠鳳突昏倒「緊急送醫」！　「明華園」演出由女兒代打。（圖／翻攝自孫翠鳳臉書）

▲孫翠鳳7日突昏倒緊急送醫。（圖／翻攝自孫翠鳳臉書）

孫翠鳳7日原本預計在高雄內門順賢宮演出，沒想到卻發生突發狀況，身體亮起紅燈。明華園戲劇總團晚間緊急透過臉書發出通知，「早晨孫翠鳳老師起床時，可能因為好幾個月的疲勞累積，無法站立而昏倒，緊急送醫至今還在醫院急診，等待報告。」

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至於晚間的演出，明華園戲劇總團表示，雖然事出突然，除了交由孫翠鳳女兒陳昭賢代母上陣表演，劇團中也有許多身經百戰的演員助陣，「相信今晚演出依舊精彩可期。」

▲孫翠鳳突昏倒「緊急送醫」！　「明華園」演出由女兒代打。（圖／翻攝自孫翠鳳臉書）

▲孫翠鳳目前仍在醫院等待報告。（圖／翻攝自孫翠鳳臉書）

【明華園戲劇總團全文】

今天大隊人馬一早8:00從台北發車
前往內門順賢宮 演出《賣藝王家》
順賢宮與總團淵源深厚
從開廟門、跳鍾馗
到每年慶典酬神儀式 大戲開鑼
明華園總團從未缺席
今年總團依舊準備了經典作品《賣藝王家》
獻給今晚蒞臨順賢宮的所有觀眾朋友

但早晨 孫翠鳳老師起床時
可能因為好幾個月的疲勞累積
無法站立而昏倒
緊急送醫至今還在醫院急診
等待報告
雖然事出突然
但劇團身經百戰
臨時調度 由青年演員 陳昭賢
替「母」上陣
加上資深前輩第一丑角 陳勝在老師
當家花旦 鄭雅升老師
以及明華園總團藝術家族所有演職人員努力下
相信今晚演出依舊精彩可期

最後溫馨叮嚀
要按時做健康檢查
按時吃飯
充足睡眠
大家都要健康

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孫翠鳳, 明華園, 陳昭賢

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