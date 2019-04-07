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南韓電音天后結婚！　「嘉賓超大咖」少時、2NE1都到了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓39歲藝人李貞賢影視歌三棲，以一首《哇！》走紅歌壇，成為眾所皆知的「電音天后」。她出道20逾年，在演藝圈結交許多好友，7日在韓舉辦婚禮，少時徐玄、2NE1 Dara等人到場祝賀，現場星光熠熠。

▲▼南韓電音天后李貞賢結婚！　「嘉賓超大咖」少時、2NE1都到了。（圖／CFP）

▲李貞賢甜蜜表示想生3個，和老公交往1年沒有吵過架。（圖／CFP）

李貞賢7日在首爾盛大舉辦婚禮，老公是小她3歲的整形外科醫生，她下午單槍匹馬出席婚禮舉辦前的記者會，率先致謝媒體到場，洋溢著燦爛笑容「我們會幸福地生活下去的」，她對老公讚不絕口：「未婚夫雖然是年下男，但很老實又善良，雖然聽起來像說謊，但我們交往的1年來，從來沒有吵過架，這是真的！」她害羞談生小孩的計畫，「只要時間許可，我想要生到3個。」

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▲▼南韓電音天后李貞賢結婚！　「嘉賓超大咖」少時、2NE1都到了。（圖／CFP）

▲李秉憲夫妻倆難得一同現身公開場合。（圖／CFP）

▲▼南韓電音天后李貞賢結婚！　「嘉賓超大咖」少時、2NE1都到了。（圖／CFP）

▲孫藝珍現身祝賀李貞賢。（圖／CFP）

▲▼南韓電音天后李貞賢結婚！　「嘉賓超大咖」少時、2NE1都到了。（圖／CFP）

▲少時徐玄也與李貞賢有交情。（圖／CFP）

▲▼南韓電音天后李貞賢結婚！　「嘉賓超大咖」少時、2NE1都到了。（圖／CFP）

▲Dara也出現了。（圖／CFP）

出道20逾年，李貞賢在演藝圈地位崇高，7日舉辦婚禮，到場祝賀的藝人堪比頒獎典禮嘉賓般大咖，白智英、孫藝珍、李秉憲夫妻、少時徐玄、2NE1 Dara等各界大咖齊聚一堂，就連近年鮮少露面的張東健老婆高素榮也難得出席。

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李貞賢, 張東健老婆高素榮, 白智英, 孫藝珍, 李秉憲夫妻, 少時, 徐玄, 2NE1 Dara

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