黃荷娜被抓包3年後又染毒　意外供出：藝人A強迫我！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名財閥「南陽乳業」的外孫女黃荷娜（音譯，황하나），2017年曾傳出和男團JYJ成員朴有天論及婚嫁而聲名大噪，現卻被爆吸毒、甚至供毒，一度拒絕警方傳她到案說明，4日在醫院遭警逮捕後，偵訊3天，7日終於有初步的結果。她直指，2015年被抓到吸毒後，3年之間都沒再犯，是近日藝人A又勸我再吸，才再次染毒，藝人A引起大眾猜測究竟是誰。

▲▼黃荷娜現遭警逮捕，審問中。（圖／翻攝自黃荷娜IG、CFP）



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黃荷娜過去行徑囂張，曾向友人炫耀「爸爸與警察高官是好兄弟」，直到近日被韓媒踢爆與夜店Burning Sun有關聯，一連串曝光吸毒、供毒等證據，她躲進京畿道城南市的一間醫院裡，與外部斷絕聯繫，且拒絕警方傳喚，終於在4日遭逮捕。

▲黃荷娜供出藝人A勸吸毒。（圖／翻攝自SBS）



警方7日公開初步審問內容，黃荷娜說：「2015年第一次吸冰毒，此後3年都沒有再碰，直到上個月底，好友藝人A強迫我再吸，所以才重新開始吸毒。」她辯稱自己真的有想戒毒，至於涉嫌供毒、散布不法私密影片、威脅受害者等罪名，她一概否認，就連過去炫耀爸爸認識警方高層，她僅答「沒有」。另外，黃荷娜供出藝人A的名字，警方現也著手準備對A進行調查。

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