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暱稱瑤瑤公主「豬八戒比比」 　《2分之一強》韓男星IG放閃私照曝光

記者劉宜庭／綜合報導

瑤瑤（黃喬歆）從《我愛黑澀會》出道，近年轉型為通告藝人，成為綜藝節目寵兒，感情世界也備受外界關注。近來，她被爆秘戀南韓綜藝咖李振遠，消息曝光後，男方過去悄悄在IG放閃的照片，也隨之被翻出，小倆口之間的甜蜜暱稱，更是閃瞎眾人。

▲李振遠IG曬與瑤瑤合照。（圖／翻攝自李振遠IG）

▲李振遠IG曬與瑤瑤合照。（圖／翻攝自李振遠IG）

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▲李振遠IG曬與瑤瑤合照。（圖／翻攝自李振遠IG）

▲瑤瑤被爆秘密交往李振遠1年半。（圖／翻攝自李振遠IG）

李振遠Instagram追蹤人數至今僅有2千多人，或許是因為如此，過去大方曬出與瑤瑤的親暱合照，戀情也未因此曝光。回翻他過去PO文，2人過去出遊足跡遍步南韓、日本、台中等地，也曾拍過穿著韓服的情侶合照，互動充滿粉紅氛圍。

▲李振遠IG曬與瑤瑤合照。（圖／翻攝自李振遠IG）

▲李振遠IG曬與瑤瑤合照。（圖／翻攝自李振遠IG）

▲李振遠IG曬與瑤瑤合照。（圖／翻攝自李振遠IG）

▲李振遠、瑤瑤穿韓服拍情侶照。（圖／翻攝自李振遠IG）

2018年9月飛往南韓大田時，李振遠和瑤瑤搭肩，一同坐在木椅上，並表示，「我們在童話故事裡。」不僅如此，他私下PO文時，還甜蜜暱稱女方「最愛的我的公主」、「豬八戒比比 」，期間也大方帶家人和瑤瑤見面，看起來戀情發展地十分順利。

▲李振遠IG曬與瑤瑤合照。（圖／翻攝自李振遠IG）

▲李振遠IG曬與瑤瑤合照。（圖／翻攝自李振遠IG）

▲李振遠IG曬與瑤瑤合照。（圖／翻攝自李振遠IG）

▲李振遠私下對瑤瑤的暱稱曝光。（圖／翻攝自李振遠IG）

事實上，李振遠過去上ETtoday節目《韓國阿拉唷》時，曾提到韓國女生和台灣女生最大地不同，就是「韓國女生比較直接」，當時他就自爆，在女明星中，自己最欣賞的就是瑤瑤和Apple姐妹，一旁的溫妮則恍然大悟地表示，「哦，她們姐妹都是牡羊座，也是很直接的女生。」如今，2人被週刊爆出秘戀1年半，消息也在網路上掀起一陣熱議。

▲▼《韓國阿拉唷》姜勳、李振遠。（圖／ETtoday）

▲李振遠（左）曾在《韓國阿拉唷》提及瑤瑤。（圖／ETtoday）

粉絲台下突大吼「老公！」　李榮浩演唱一半.....噗哧笑了

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瑤瑤, 黃喬歆, 我愛黑澀會, 李振遠

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