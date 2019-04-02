女星「一長條事業線」狂吸8萬人猛盯　真相曝光…網友全崩潰了！

記者劉宜庭／綜合報導

33歲女星派琳娜羅賓斯基（Palina Rojinski）外型搶眼，經常透過社群網站，分享出一系列美照，擁有超過百萬名粉絲追蹤，人氣相當高。近來，她曬出一張「深溝照」掀起熱議，沒想到相隔4天後，背後真相曝光，卻讓網友瞬間全崩潰了！

▲派琳娜羅賓斯基外型搶眼，常在網路上分享美照。（圖／翻攝自IG／Palina Rojinski）



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派琳娜羅賓斯基3月22日先是PO出一張「深溝照」，由於周圍的亮褐色長髮，與她平時的髮色十分相近，讓人乍看之下，還以為是她穿著紅色低胸裝、露出傲人事業線，加上金色項鍊點綴，立刻讓人直接和「性感」2字進行聯想，畫面也在網路上掀起一陣暴動，至今已吸引超過8萬人按讚關注。

▲派琳娜羅賓斯基「深溝照」吸引8萬人按讚。（圖／翻攝自IG／Palina Rojinski）

然而，所有人都沒想到的是，派琳娜羅賓斯基相隔4天後，揭穿「辣照」拍攝真相，原來並非是乳溝，而是男性友人的股溝！當時，她脫口秀節目主持人克來斯（Klaas Heufer-Umlauf）合作，準備好假髮、項鍊固定住，以及事先剪裁好的紅布，事後再進行修圖，完美騙過所有人的眼睛，真相曝光驚呆眾人，同時也讓網友崩潰不已，意外掀起熱烈討論。

▲網友驚覺「深溝照」真相後超崩潰。（圖／翻攝自IG／Palina Rojinski）