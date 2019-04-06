17歲屁孩墳墓前自拍！　一路吃檳榔嬉鬧…隔天「半張臉被吃掉」潰爛高燒

記者田暐瑋／綜合報導

清明節一到，許多民眾返家掃墓，卻容易忽略諸多禁忌。一群17、8歲年輕人到墓地幫朋友掃墓，把香菸當香來拜，還在現場自拍嬉鬧，其中一人事後發現照片中自己的身後有顆疑似是人頭的黑影，沒幾天臉上的皮膚就被「侵蝕吃掉」，突然發燒緊急送醫住院，家人找上師父幫忙，對方一聽搖頭：「回去墓園看看吧。」

一群年輕人到墓地祭拜朋友，因為不懂禮俗，金紙、香都沒有帶，態度嘻嘻哈哈相當輕佻，一群人邊嚼檳榔邊在墓地玩牌，還把香菸充當成香插在香爐裡，其中一人因為要跟女友報備行蹤，就各個場景都拍了張自拍照，PO在臉書打卡，事後女友慌張打電話來，要他重新看清楚那些自拍照。

▲屁孩墳前自拍。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）



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這個年輕人一開臉書，發現墓地自拍照被超多人按讚、分享，仔細一看才驚見照片中自己右邊的肩膀後方，浮現一顆黑色圓型的不明物體，乍看之下很像是顆人頭，且這顆人頭一路跟著他，每一張不同場景的照片都有出現，照片也刪不掉，最後只好關掉臉書。

隔天一起床，年輕人發現太陽穴附近出現一塊紅紅像是癬的東西，抓一抓就流血，醫生診斷說是黴菌感染，他回家擦藥卻越變越嚴重，傷口範圍越來越大，再過3天就開始流膿，傷處的肉不斷被細菌吃掉，潰爛得相當厲害，最後必須住院治療，但打了抗生素還是沒用，甚至開始高燒不退。

▲屁孩掃墓後發高燒。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）



住院3、4天的某晚，年輕人夢到一個太陽穴處同樣有紅疤的長髮女子惡狠狠地瞪著他，驚醒後崩潰爆哭，家人感覺不對勁，只好找上師父幫忙，師父一聽鐵口直斷是卡到陰，叫家屬先回到墓園看看，當家屬到了年輕人當時祭拜的墓地，發現隔壁也有一個女孩子的墓，但女孩子的照片上被吐到一大片檳榔汁，才知道是他冒犯了人家。

事後家屬聯絡到女孩子的家人，對方家人燒香幫忙解釋：「弟弟不是故意的。」果然年輕人沒幾天就自然痊癒，之後立刻到女孩的墓前道歉，並燒了一只名牌包以表慰問，才讓這件事順利落幕，名嘴狄志偉在《新聞挖挖哇》回憶此事，直言現在雖然是科學的年代，但還是會有這種事發生。

▲屁孩墳前自拍卡到陰。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）