ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

17歲屁孩墳墓前自拍！　一路吃檳榔嬉鬧…隔天「半張臉被吃掉」潰爛高燒

記者田暐瑋／綜合報導

清明節一到，許多民眾返家掃墓，卻容易忽略諸多禁忌。一群17、8歲年輕人到墓地幫朋友掃墓，把香菸當香來拜，還在現場自拍嬉鬧，其中一人事後發現照片中自己的身後有顆疑似是人頭的黑影，沒幾天臉上的皮膚就被「侵蝕吃掉」，突然發燒緊急送醫住院，家人找上師父幫忙，對方一聽搖頭：「回去墓園看看吧。」

一群年輕人到墓地祭拜朋友，因為不懂禮俗，金紙、香都沒有帶，態度嘻嘻哈哈相當輕佻，一群人邊嚼檳榔邊在墓地玩牌，還把香菸充當成香插在香爐裡，其中一人因為要跟女友報備行蹤，就各個場景都拍了張自拍照，PO在臉書打卡，事後女友慌張打電話來，要他重新看清楚那些自拍照。

▲屁孩墳前自拍。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲屁孩墳前自拍。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

請繼續往下閱讀...

這個年輕人一開臉書，發現墓地自拍照被超多人按讚、分享，仔細一看才驚見照片中自己右邊的肩膀後方，浮現一顆黑色圓型的不明物體，乍看之下很像是顆人頭，且這顆人頭一路跟著他，每一張不同場景的照片都有出現，照片也刪不掉，最後只好關掉臉書。

隔天一起床，年輕人發現太陽穴附近出現一塊紅紅像是癬的東西，抓一抓就流血，醫生診斷說是黴菌感染，他回家擦藥卻越變越嚴重，傷口範圍越來越大，再過3天就開始流膿，傷處的肉不斷被細菌吃掉，潰爛得相當厲害，最後必須住院治療，但打了抗生素還是沒用，甚至開始高燒不退。

▲屁孩墳前自拍。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲屁孩掃墓後發高燒。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

住院3、4天的某晚，年輕人夢到一個太陽穴處同樣有紅疤的長髮女子惡狠狠地瞪著他，驚醒後崩潰爆哭，家人感覺不對勁，只好找上師父幫忙，師父一聽鐵口直斷是卡到陰，叫家屬先回到墓園看看，當家屬到了年輕人當時祭拜的墓地，發現隔壁也有一個女孩子的墓，但女孩子的照片上被吐到一大片檳榔汁，才知道是他冒犯了人家。

事後家屬聯絡到女孩子的家人，對方家人燒香幫忙解釋：「弟弟不是故意的。」果然年輕人沒幾天就自然痊癒，之後立刻到女孩的墓前道歉，並燒了一只名牌包以表慰問，才讓這件事順利落幕，名嘴狄志偉在《新聞挖挖哇》回憶此事，直言現在雖然是科學的年代，但還是會有這種事發生。

▲屁孩墳前自拍。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲屁孩墳前自拍卡到陰。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

推薦閱讀

范冰冰神隱1年準備復出！　她開第一槍證實了

范冰冰神隱1年準備復出！　她開第一槍證實了

情侶內湖摩鐵開房…男爆腦漿亡！　女友2年後「離奇泡水慘死」爆出恐怖巧合

情侶內湖摩鐵開房…男爆腦漿亡！　女友2年後「離奇泡水慘死」爆出恐怖巧合

阿信抱娃「100％撞臉」寶寶身世曝光！　粉絲驚喜狂賀：陳媽媽終於抱孫

阿信抱娃「100％撞臉」寶寶身世曝光！　粉絲驚喜狂賀：陳媽媽終於抱孫

為了救婚姻！　人妻「紅酒摻經血」給出軌老公喝…14天後結局感動淚

為了救婚姻！　人妻「紅酒摻經血」給出軌老公喝…14天後結局感動淚

梁靜茹本名叫這個！　藝人鄉土味真名曝光「周迅最奇葩」…網笑噴：給了我勇氣

梁靜茹本名叫這個！　藝人鄉土味真名曝光「周迅最奇葩」…網笑噴：給了我勇氣

胡婷婷秘產混血寶寶五官萌炸！　6個月長這樣「超大顆鹿眼」讓人融化

胡婷婷秘產混血寶寶五官萌炸！　6個月長這樣「超大顆鹿眼」讓人融化

法比歐婚頭！認了台灣女友是「對的人」　熱吻閃照曝光…完美4優點收服他

法比歐婚頭！認了台灣女友是「對的人」　熱吻閃照曝光…完美4優點收服他

正妹10年罹8癌淚崩！　工人男友「辭職飛1500公里娶她」：我想給她一個家

正妹10年罹8癌淚崩！　工人男友「辭職飛1500公里娶她」：我想給她一個家

母亡「她火葬場被逼簽離婚」！　小三闖家門搶雙胞胎兒、揍她爸…富商夫冷眼看戲

母亡「她火葬場被逼簽離婚」！　小三闖家門搶雙胞胎兒、揍她爸…富商夫冷眼看戲

眾量級家寧「8分20秒掌聲片」被惡意流傳！　受害後親上火線：請別再分享了

眾量級家寧「8分20秒掌聲片」被惡意流傳！　受害後親上火線：請別再分享了

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

胡婷婷秘產混血寶寶五官萌炸！　6個月長這樣「超大顆鹿眼」讓人融化

真實版《愛上觸不到的你》！18歲情侶患病「堅持結婚」8年後結局超悲

眾量級家寧「8分20秒掌聲片」被惡意流傳！　受害後親上火線：請別再分享了

胖虎「拍片批館長弱智」被告！　官司結果出爐

柯有倫宴娶美嬌娘「哭到臉漲紅」　弟弟戳心告白...全場陷淚海

梁靜茹本名叫這個！　藝人鄉土味真名曝光「周迅最奇葩」…網笑噴：給了我勇氣

蔡依林賞櫻被拍！　阿信驚喜現身「摀嘴羞笑」網友暴動了

17歲屁孩墳墓前自拍！　一路吃檳榔嬉鬧…隔天「半張臉被吃掉」潰爛高燒

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

新聞挖挖哇

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 阿桑逝世10周年　粉絲輪播《葉子》淚唱：孤單是一個人的狂歡…
  2. 曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了
  3. 17歲屁孩墳墓前自拍！　一路吃檳榔嬉鬧…隔天「半張臉被吃掉」潰爛高燒
  4. Kiwebaby轉性「徵女友」！　深夜公開求愛：可以在一起看看
  5. 尼克曝這群人未修圖照　董仔「臉小V→大ㄩ現形」怒譙髒話！
  6. 胡婷婷秘產混血寶寶五官萌炸！　6個月長這樣「超大顆鹿眼」讓人融化
  7. 時間是什麼？《如此耀眼》的溫柔教誨：平凡別後悔活出幸福時光
  8. 專訪／游書庭出道「他一句話」當行政人員　超暖原因曝光
  9. 告別式直盯媽媽「顏色太深了」！　利菁完成她遺願：我這輩子好過了
  10. 瘋電影／喜劇天團：勞萊與哈台　喜劇界最典範的勞模

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366