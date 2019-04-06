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超兇玉蘭花正妹車陣被偷拍！　脫了防曬裝「蛇腰長腿辣翻」駕駛分心狂盯

記者田暐瑋／綜合報導

車陣中常能看到叫賣玉蘭花的小販，幾乎都是阿伯或是中年阿姨，但在泰國車陣中賣的是「香花串」，有網友日前捕獲到年輕正妹穿梭在車陣中賣花，只見她身材火辣高挑，又有張甜美臉蛋，照片PO上網後引起騷動，不少人好奇她怎麼會從事這種辛苦工作，本尊也現身回應：「人想富有就要趁年輕努力。」

這位賣香花串的正妹叫做Parkum WahRuk，因為在車陣中叫賣吸引注意，雖然全身包緊緊，仍有駕駛發現她有張漂亮臉蛋，常常主動要求合照，她的辛苦身影被PO上網後一夕爆紅，成了各大媒體的新寵兒，有人搜出她的生活照，發現她身材前凸後翹、皮膚白皙，還有雙逆天長腿，上圍也相當豐滿。

▲泰國玉蘭花正妹（圖／翻攝自Parkum WahRuk臉書）

▲泰國玉蘭花正妹（圖／翻攝自Parkum WahRuk臉書）

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擁有模特兒般的外型，但Parkum WahRuk還是一步一腳印做著賣花工作，也不會喊苦，「人想要富有，更要趁年輕努力，不要抱怨累，要相信自己，持續努力不懈，總有一天就會成功。」腳踏實地的態度讓人非常讚賞。

▲泰國玉蘭花正妹（圖／翻攝自Parkum WahRuk臉書）

▲泰國玉蘭花正妹（圖／翻攝自Parkum WahRuk臉書）

香花串起源於泰國皇室，一般都是用有香氣的茉莉花來做，其他常用的花種還有蘭花、玫瑰花、百日紅、梔子花、不同於台灣是用來掛在車上散發香氣，香花串另外還有裝飾和祈福的用意，代表著吉祥，是泰國文化上的重要象徵。

▲泰國玉蘭花正妹（圖／翻攝自Parkum WahRuk臉書）

▲泰國玉蘭花正妹身材超辣（圖／翻攝自Parkum WahRuk臉書）

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關鍵字

玉蘭花正妹, 玉蘭花, Parkum WahRuk

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