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眾量級家寧「8分20秒掌聲片」被惡意流傳！　受害後親上火線：請別再分享了

記者田暐瑋／綜合報導

情侶檔網紅家寧和Andy老師組成「眾量級 CROWD」，兩人常分享情侶間互整趣事。外型甜美的家寧擁有許多男粉絲，近日網路上卻瘋傳她的「掌聲影片」，流出來源寫道：「長8分20秒，要的底下留言。」她發現後氣急敗壞，親自現身說：「請大家不要再分享了！」

臉書上某粉絲團日前流傳疑似家寧的私密影片，文中寫著：「疑似眾量級X寧，XX影片第一手外流，真的有夠像，是不是本人心照不宣啦，影片上清純，想不到那麼浪，長8分20秒，要的底下留言。」還附上家寧的照片，引起網友熱烈討論。

▲家寧也成了私密片受害者。（圖／翻攝自眾量級臉書）

▲家寧也成了私密片受害者。（圖／翻攝自眾量級臉書）

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也因為該文引起議論，家寧3月28日在私人臉書發文澄清：「看到這篇！請大家一起來檢舉，這個粉絲專業（頁）剛創辦！請大家不要在（再）分享了！因為是騙人的！本人試過！本人的周遭朋友也試過！」她也出示和對方私訊的截圖，傳訊過去後，對方則是要求「按讚、公開分享貼文」，證實這只是惡劣粉絲團衝按讚數的新手法。

▲家寧也成了私密片受害者。（圖／翻攝自眾量級臉書）

▲家寧也成了私密片受害者。（圖／翻攝自張家寧臉書）

家寧日前為了整Andy，事前特地和友人串通好，騙男友說要一起飛往泰國玩，但其實根本就沒有要去。事前，友人告訴Andy會規劃好所有行程，也傳了機票時間給對方看，讓Andy完全沒有起疑心。「出國」當天，Andy抵達桃園機場第一航廈後，打電話給朋友準備會合，卻發現對方人還在公司，聽見友人說「我在上班！」當下愣了3秒，才驚問：「蛤？你怎麼在上班？」這時一旁的家寧也忍不住笑了出來。

Andy得知自己被整，表情從原本的期待變臉成失落模樣，忍不住直呼傻眼，還多次確認：「阿所以沒有要去喔？真的沒有要去喔？」臉上盡是失落表情，家寧坦言，其實整到男友的當下，自己反而有些難過，「因為我看到你很失落的樣子。」還偷偷哭了出來。

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眾量級家寧, 眾量級

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