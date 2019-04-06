胡婷婷秘產混血寶寶五官萌炸！　6個月長這樣「超大顆鹿眼」讓人融化

記者田暐瑋／綜合報導

胡婷婷2016年宣佈再婚，跟律師老公Adam一起在美國生活，淡出娛樂圈一段時間，2018年底悄悄生下一子，當時胡志強曾秀出孫子QQ的滿月照，最近她自己PO出兒子6個月大的近照，只見QQ頭髮茂密，眼睛圓得像鈴鐺一般，黑眼珠更是大到快看不到眼白，混血五官萌到讓人融化。

胡婷婷相隔5個月終於更新臉書，難得秀出兒子QQ滿6個月的照片，QQ遺傳到父母的優良基因，五官相當深邃，髮色是淡淡的棕色，且十分茂密，最引人注意的是一雙水汪汪大眼，像小鹿一樣圓滾滾，還有淡淡的雙眼皮，黑眼珠更是佔了整個眼睛的3分之2，幾乎看不到眼白。

▲胡婷婷兒子（圖／翻攝自胡婷婷臉書）



請繼續往下閱讀...

QQ嘟起小嘴，看著眼前的蛋糕流下口水，逗趣模樣笑翻不少網友，「這眼睛是要逼死誰......羨慕中」、「也太可愛了吧」、「好可愛好漂亮的孩子」，顯見QQ非常討人喜歡。

胡婷婷36歲那年，和相識16年的同學Adam重逢，兩人很快就擦出愛火，並在家人的祝福下於紐約互訂終身，當時她就說，夫妻倆都有生孩子的共識，之後等了2年終於有喜訊，也讓親友、粉絲超開心。

▲胡婷婷（圖／翻攝自胡婷婷臉書）



胡婷婷在美國生孩子，爸爸胡志強因忙於工作，加上家人都在台灣，無法陪伴在側，還好老公體貼，經常夜裡還爬起床照顧，讓家中兩老很安心，胡還透露兩人：「（結婚後）很快就懷孕生下小孫子，我們都很感恩。」且兩家人都很滿意「親家們也非常歡喜。」