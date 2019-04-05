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母亡「她火葬場被逼簽離婚」！　小三闖家門搶雙胞胎兒、揍她爸…富商夫冷眼看戲

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星周美毅曾演過《錦繡未央》、《新紅樓夢》等劇，和CEO老公鄭剛交往半年就懷孕結婚，從此淡出螢光幕。沒想到結婚1個月後，就發現老公有小三，男方先是搶走雙胞胎大兒子，又在岳母的葬禮上和她提離婚，和小三聯手欺負她，讓她被逼到絕境徹底崩潰。

周美毅2016年和老公相識，隔年就帶球婚，當時男方聲稱有一個由代理孕母所生的女兒，結婚1個月後，她才發現小三曹莉莉的存在，小三怒轟她搶了自己老公，但公婆不但不幫她說話，還謊稱曹莉莉就是代理孕母，而在她懷孕期間，小三侵門踏戶闖入她家剪爛衣服和破壞戒指，行徑非常囂張。

▲周美毅被逼離婚。（圖／翻攝自周美毅微博）

▲周美毅被富商夫逼離婚。（圖／翻攝自周美毅微博）

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就在雙胞胎兒子出生後，老公不聲不響抱走了大兒子，沒多久周美毅的母親過世，男方不顧她還在哀慟中，喪禮上就提出離婚，隔年小三又到她家毆打年邁的父親，最後把雙胞胎小兒子也抱走，可以說是老公和小三聯手欺負正宮，不過鄭剛否認這些謠傳，在朋友圈發文：「人至賤則無敵，精心設計的騙局和謊言，居然可以反過來倒打一耙。」

▲周美毅被逼離婚。（圖／翻攝自周美毅微博）

▲鄭剛朋友圈發文。（圖／翻攝自微博）

目前周美毅神隱，據《新浪娛樂》報導，經紀人透露她現在情緒極度不穩定，瀕臨崩潰邊緣，只要講起這件事就會大哭，不方便出面說明。她3月19日曾發文，「鄭紫暉、鄭紫陽，你們兩兄弟記住了，孕育你們、生養你們的親生母親是我，你們身上流著媽媽的血！不能認賊做母！！！」

▲周美毅被逼離婚。（圖／翻攝自周美毅微博）

▲周美毅發文。（圖／翻攝自周美毅微博）

▲周美毅被逼離婚。（圖／翻攝自周美毅微博）

▲周美毅曾演過《錦繡未央》。（圖／翻攝自周美毅微博）

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