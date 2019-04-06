《三天三夜》阿怪病逝　蕭敬騰經紀人嘆：他是音樂奇才！

▲創作人阿怪傳出病逝。（圖／翻攝阿怪臉書）

記者關韶文／台北報導

台灣資深音樂製作人阿怪（陳志翰）在6日晚間驚傳病逝，阿怪曾為許多知名歌手擔任製作人，代表作包括阿妹的《三天三夜》，范逸臣的《I Believe》、《彩虹》等，知情人士也向《ETtoday星光雲》低調證實了此事，不少圈內好友都相當難過。

消息傳出後，不少演藝圈好友在臉書、微博弔念，也有消息指出他是心肌梗塞離去，但真實原因尚未被證實。過去，阿怪曾和許多圈內好友合作，以前豐華資深同事聽說此事相當震驚，向記者透露，「嗯嗯，我剛聽說，很難過，以前帶過他，他是標準雙魚座的藝術家，也相當堅持自己的創作。」

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記者致電詢問張惠妹妹經紀人陳鎮川，詢問張惠妹是否得知此事，陳鎮川透過訊息表示，「剛剛才聽說，我們都嚇到了。很震驚！很遺憾！很不捨！很難過！」

蕭敬騰也曾和阿怪老師合作過歌曲，經紀人Summer姐聽聞此事表示，「很難過，阿怪老師是個音樂奇才，願他在另一個世界，繼續創造好歌給大家。」據悉，當時蕭敬騰和阿怪老師合作，就是透過Summer姊牽線，但兩人沒有碰到面。

阿怪老師生前為人相當貼心，跟他合作過的人都對他讚譽有佳，據圈內舞者老師透露，「曾經和Saya去表演擔任舞者、和聲，當時老師看到我，還說我會唱又會跳，要幫我引薦。」記者詢問張小燕是否知情，經紀人代為回應，「她剛還在看張信哲演唱會，應該還不知道這件事情。」