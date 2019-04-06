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《愛如潮水》前奏一下全叫翻！　張信哲隔3年「唱小巨蛋」

記者關韶文／台北報導

「情歌王子」張信哲（Jeff）《未來式》世界巡迴演唱會6日唱回台北小巨蛋，這也是張信哲第二度攻蛋！門票全數售罄，並有來自星、馬、港、日、韓、美、加、大陸的粉絲，專程飛來台灣觀賞，可說是熱鬧非凡！

張信哲以一首《愛如潮水》揭開演唱會序幕，接著演唱多首經典歌曲，並向全觀眾打招呼，「台北的朋友你們好嗎？你們怎麼也突然安靜了，有人說沉默的瞬間正好有天使飛過去，我想今天肯定會是開心、難忘的晚上！距離上一次在小巨蛋已經是快三年的時間，三年後再次回來，希望可以比上次更好，當然壓力也會更大。」

▲▼ 張信哲 未來式演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

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▲▼ 張信哲小巨蛋開唱。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 張信哲 未來式演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

張信哲《未來式》演唱會展現國際觀，將《歌時代Ⅱ》的葛萊美殿堂級美國樂手們一起邀請來巡演，阿哲搞笑說：「剛好夏奇拉（Shakira）也要開巡迴，跟我一起在搶這些樂手，還好我搶贏了！」

▲▼ 張信哲 未來式演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 張信哲在台上更衣。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 張信哲 未來式演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

此外，他遴選由頂尖香港編舞家李榮輝帶領的舞團共8人參與巡迴，並由「E神」陳奕迅的御用舞者領銜多段獨舞，並為《未來式》演唱會特別飛往香港，由曾與雲門等世界前衛舞團合作的德國數位藝術家，為他拍攝3D頭膜，可說是將音樂、藝術與超高科技巧妙融合，張信哲也分享：「我這場新巡演沒有要唱幾百場，將走重點精緻路線，目前想法是不超過50場，主要是以全球重要城市具指標性、地標性的場館為主，希望將持續進步的華語流行音樂演唱會，帶到五大洋每個角落！」

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