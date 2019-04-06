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李奧納多監製真人版《阿基拉》！「史上最偉大日漫」由《雷神3》導演操刀

▲▼李奧納多狄卡皮歐。（圖／達志影像／美聯社）

▲李奧納多狄卡皮歐將監製真人版《阿基拉》。（圖／達志影像／美聯社）

記者林映妤／綜合報導

1988年日本漫畫家及動畫導演大友克洋執導的經典名作《阿基拉》（AKIRA）被視為日本動畫里程碑，震撼了美國電影界，名列外媒百大電影前幾名，並影響了之後的《駭客任務》、《超能失控》等片。現在《阿基拉》即將迎來真人版，而且還是由奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）監製！

史上最偉大科幻經典漫畫《阿基拉》1984年問世，1990年結束連載，去年迎來2018年全新再版，再度掀起粉絲暴動。

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▲▼李奧納多狄卡皮歐監製真人版《阿基拉》。（圖／翻攝自網路）

▲▼《阿基拉》至今被奉為最偉大漫畫經典之作。（圖／翻攝自網路）

▲▼李奧納多狄卡皮歐監製真人版《阿基拉》。（圖／翻攝自網路）

根據《THR》報導，加州電影委員會近日發布得到「年度影視退稅計畫獎勵」的名單，其中華納兄弟影業的新片計畫，竟驚現《阿基拉》真人版電影，該片由李奧納多狄卡皮歐旗下的亞壁古道製作公司（Appian Way Productions）製作．預計交給《雷神索爾3：諸神黃昏》導演塔伊加維迪提（Taika Waititi）執導。

塔伊加維迪提（Taika Waititi）。（圖／翻攝自Taika Waititi IG）

▲《雷神索爾3：諸神黃昏》導演塔伊加維迪提。（圖／翻攝自IG／Taika Waititi）

《阿基拉》確定會在加州開拍，預計投入9200萬美金成本，拍攝71天，其中加州政府3.3億美金年度投資計畫會有1850萬美金的退稅獎勵分配給《阿基拉》真人版電影計畫。

《阿基拉》描述1988年東京因不明原因爆炸而毀滅，31年後的2019年，建立於東京灣中央的「新東京」進入全盛時期，但在社會混亂，人心浮動的時代中，繁華表面下隱藏著醜陋與邪惡，藥物濫用、暴力衝突充斥在新東京的街道上。

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阿基拉, 李奧納多狄卡皮歐, 華納兄弟影業

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