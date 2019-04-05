真實版《愛上觸不到的你》！18歲情侶患病「堅持結婚」8年後結局超悲

記者林映妤／綜合報導

寇爾史普洛茲（Cole Sprouse）、海莉盧理查森（Haley Lu Richardson）主演催淚愛情電影《愛上觸不到的你》結局讓許多觀眾哭到捶心肝，其實這段心碎故事是真有其人，電影上映後引發許多國外網友討論，劇情是否就是受到這對患有罕病「囊腫性纖維化」的情侶而發想出來的。

▲▼《愛上觸不到的你》結局讓觀眾哭到捶心肝。（圖／采昌提供）

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「囊腫性纖維化」（Cystic fibrosis）目前仍是一種無藥可解的遺傳性疾病，導致患者長期性發育不良、頻繁的肺部感染、消化吸收困難以及導致不孕症等，平均壽命僅30到40年。

2016年美國一對「囊腫性纖維化」患病情侶道爾頓（Dalton Prager）與凱蒂（Katie Prager）在網路上聲名大噪。凱蒂從小患病，2008年當時年僅18歲的她在網路上搜尋到另一名與她患有相同疾病的男子道爾頓，2人因為患有相同疾病，互相傾訴安慰，成為彼此依靠。

但「囊腫性纖維化」患者如同《愛》片描述，最忌諱的就是與相同病患接觸，因為2人攜帶的病原體可能會感染對方，使雙方肺部惡化危及生命。不過道爾頓與凱蒂難解相思、執意見面，2009年2人橫跨6個多小時車程的距離，首次見面就陷入熱戀，凱蒂更表示：「我寧願度過5年非常開心的時光然後死掉，也不願平淡地活20年。」

▲▼道爾頓與凱蒂宛如真實版《愛上觸不到的你》。（圖／翻攝自臉書／Dalton and Katie Prager's Transplant Page）

見面那天他們像熟悉多年的朋友，不僅一起兜風、聊天，道爾頓還準備了一條項鍊給凱蒂當作她19歲生日禮物，2人從未感到如此快樂。2011年道爾頓與凱蒂決定結婚，然而也加速了雙方病情惡化。2014年他們住進同一家醫院，道爾頓接受肺移植，結果卻不如預期，更得了淋巴癌與肺炎；凱蒂則因醫療保險到期被迫轉院，但身纏癌症、心臟病的她也無法做移植手術。

2人一直撐到了2016年，凱蒂的移植手術後來失敗，但他們仍陪伴在彼此身邊，甚至列了願望清單，充滿期望的準備康復後一起實踐。結果2016年9月18日道爾頓不幸過世，凱蒂無緣見到心愛的人最後一面，心情沉痛難受，她說：「我不想說我放棄戰鬥，但我的身體太累了。沒關係，我很快會見到他的。」失去求生意志的凱蒂，5天後也隨著丈夫過世了。

▲道爾頓過世後，凱蒂失去求生意志5天後也去世了。（圖／翻攝自臉書／Dalton and Katie Prager's Transplant Page）

道爾頓與凱蒂的故事感動人心，在網路上掀起討論；至今還有臉書粉專「Dalton and Katie Prager's Transplant Page」紀念2人以及分享「囊腫性纖維化」相關新聞。最近《愛上觸不到的你》講的即是「囊腫性纖維化」患者的愛情故事，也令不少粉絲想起這對情侶。