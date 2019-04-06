「海姆達爾」不守彩虹橋了！跳槽《自殺突擊隊2》不會接演「死射」

▲威爾史密斯退出《自殺突擊隊2》。（圖／《自殺突擊隊》劇照）

記者林映妤／綜合報導

威爾史密斯（Will Smith）退出DC超級英雄電影《自殺突擊隊2》後，外界一直揣測「死射」這個角色將由誰來取代？《THR》稱《雷神索爾》的「海姆達爾」伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）就是該角新人選，引起討論，但5日《Variety》獨家報導，伊卓瑞斯艾巴將演出的絕對是新角色，而非新一代「死射」。

《Variety》指出，《星際異攻隊》導演詹姆斯岡恩（James Gunn）接下《自殺突擊隊2》編導一職後不會刪除「死射」，也不會找人來取代，以表示對威爾史密斯的尊重。即便未來威爾史密斯回歸的機率不高，但至少這個決定能讓他有機會回鍋演出。

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▲「海達姆爾」伊卓瑞斯艾巴將演出新角色而非死射。（圖／《雷神索爾3：諸神黃昏》劇照）

經過過去幾周的討論，對於給予伊卓瑞斯艾巴一個新角色，保留「死射」的位置給威爾史密斯，所有團隊參與者都認為這個決定相當正確，畢竟威爾史密斯僅是因為檔期喬不攏而無法演出，雙方之間並沒有任何不愉快。

目前看來回歸《自殺突擊隊2》的過去成員僅有3位，飾演「小丑女」的瑪格羅比（Margot Robbie）、「迴力鏢隊長」傑寇特尼（Jai Courtney）以及「阿曼達華勒」薇拉戴維絲（Viola Davis）。詹姆斯岡恩目前還在籌備其他團隊成員，電影預計秋天開拍，2021年8月6日於北美上映。