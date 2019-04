迪士尼公布2019片單出現它！影迷淚喊：過2年竟然復活了

記者林映妤/綜合報導

CinemaCon電影產業大會目前正在拉斯維加斯進行中,好萊塢主流電影公司都聚集於此,迪士尼影業今年併購福斯,主席艾倫霍恩(Alan Horn)也公布了2019年接下來將上映電影片單,其中當然也包含了福斯的《X戰警:黑鳳凰》等,另外也出現這部片,讓癡等的影迷淚喊:「他復活了!」

▲迪士尼將《X戰警:黑鳳凰》、《變種人》列為2019年片單。(圖/福斯提供)

艾倫霍恩表示,迪士尼即將帶來的電影有:《X戰警:黑鳳凰》、《變種人》、《Breakthrough》、《Penguins》、《托爾金傳(Tolkien)》、《Ad Astra》、《阿拉丁》、《玩具總動員4》、《Stuber》、《阿特米斯奇幻歷險(Artemis Fowl)》、《獅子王》、《變身特務(Spies in Disguise)》、《The Art of Racing in the Rain》、《窗裡的女人(The Woman in the Window)》、《黑魔女2:沉睡魔咒》、《Ford v Ferrari》、《冰雪奇緣2》、《Star Wars 9》、《野性的呼喚(Call of the Wild)》。

▲▼《X戰警:黑鳳凰》一度延檔,如今順利在6月上映。(圖/福斯提供)

片單中出現福斯的電影並不意外,只是《變種人(The New Mutants)》特別吸引外媒及粉絲目光,因為該片原定要在2018年4月上映,後又往後延到2019年2月,結果去年3月二度延檔,並公布原因是50%要重拍,還可能加入新角色,檔期延至2019年8月,比原先預期的晚了一年半。

這期間《變種人》頻頻傳出會「胎死腹中」,甚至只會上架迪士尼線上平台,取消院線上映,種種未知數令外界憂心可能電影無法見光。如今迪士尼主席親口證實電影將會在今年上映,也等於對影迷打了劑強心針。

▲▼《變種人》死灰復燃。(圖/翻攝自imdb)

另外華納兄弟影業也在CinemaCon公布了新版《小丑》、《猛禽小隊》、《名偵探皮卡丘》、《牠2》、《哥吉拉II:怪獸之王》等影像;環球影業則釋出了《玩命關頭:特別行動》、《寵物當家2》、《恐怖大媽》、《Last Christmas》、《貓》等片。