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迪士尼公布2019片單出現它！影迷淚喊：過2年竟然復活了

記者林映妤／綜合報導

CinemaCon電影產業大會目前正在拉斯維加斯進行中，好萊塢主流電影公司都聚集於此，迪士尼影業今年併購福斯，主席艾倫霍恩（Alan Horn）也公布了2019年接下來將上映電影片單，其中當然也包含了福斯的《X戰警：黑鳳凰》等，另外也出現這部片，讓癡等的影迷淚喊：「他復活了！」

▲▼《X戰警：黑鳳凰》、《變種人》海報。（圖／福斯提供）

▲迪士尼將《X戰警：黑鳳凰》、《變種人》列為2019年片單。（圖／福斯提供）

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艾倫霍恩表示，迪士尼即將帶來的電影有：《X戰警：黑鳳凰》、《變種人》、《Breakthrough》、《Penguins》、《托爾金傳（Tolkien）》、《Ad Astra》、《阿拉丁》、《玩具總動員4》、《Stuber》、《阿特米斯奇幻歷險（Artemis Fowl）》、《獅子王》、《變身特務（Spies in Disguise）》、《The Art of Racing in the Rain》、《窗裡的女人（The Woman in the Window）》、《黑魔女2：沉睡魔咒》、《Ford v Ferrari》、《冰雪奇緣2》、《Star Wars 9》、《野性的呼喚（Call of the Wild）》。

▲▼《X戰警：黑鳳凰》劇照。（圖／福斯影片）

▲▼《X戰警：黑鳳凰》一度延檔，如今順利在6月上映。（圖／福斯提供）

▲▼《X戰警：黑鳳凰》劇照。（圖／福斯影片）

片單中出現福斯的電影並不意外，只是《變種人（The New Mutants）》特別吸引外媒及粉絲目光，因為該片原定要在2018年4月上映，後又往後延到2019年2月，結果去年3月二度延檔，並公布原因是50%要重拍，還可能加入新角色，檔期延至2019年8月，比原先預期的晚了一年半。

這期間《變種人》頻頻傳出會「胎死腹中」，甚至只會上架迪士尼線上平台，取消院線上映，種種未知數令外界憂心可能電影無法見光。如今迪士尼主席親口證實電影將會在今年上映，也等於對影迷打了劑強心針。

▲▼《X戰警》外傳《變種人》劇照。（圖／翻攝自imdb）

▲▼《變種人》死灰復燃。（圖／翻攝自imdb）

▲▼《X戰警》外傳《變種人》劇照。（圖／翻攝自imdb）

另外華納兄弟影業也在CinemaCon公布了新版《小丑》、《猛禽小隊》、《名偵探皮卡丘》、《牠2》、《哥吉拉II：怪獸之王》等影像；環球影業則釋出了《玩命關頭：特別行動》、《寵物當家2》、《恐怖大媽》、《Last Christmas》、《貓》等片。

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迪士尼影業, X戰警：黑鳳凰, 變種人

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