馮迪索自爆加入《阿凡達》續集！唐老大變納美人？hashtag藏玄機

▲《阿凡達》至今仍是全球票房冠軍電影。（圖／福斯提供）

記者林映妤／綜合報導

「唐老大」馮迪索將加入《阿凡達》續集？詹姆斯卡麥隆（James Cameron）執導2009年全球票房冠軍電影《阿凡達》，即將在2020年後陸續推出4部續集，4日馮迪索在Instagram上傳自己和卡麥隆的影片，暗示自己有可能加入續集電影，引起網友討論！

請繼續往下閱讀...

▲馮迪索有可能加入《阿凡達》續集。（圖／翻攝自IG／馮迪索）

今年春天《阿凡達》續集開始拍攝，IG畫面中馮迪索與卡麥隆位在拍攝動作場面的片場，然而2人保密到家，只見po文中提到「旅途繼續…」，更hashtag「阿凡達」，「暗示」得相當明顯。但馮迪索在片中擔任什麼角色，是人類還是納美人？尚不得而知。

實際上這也不是馮迪索頭一次接觸科幻片，2000年他曾拍過《星際傳奇》以及後面兩部續集《超世紀戰警》、《超世紀戰警：闇黑對決》，但《超世紀》第三部續集沒有下文，外媒稱卡麥隆或許可以幫馮迪索實現他的科幻電影夢。

《阿凡達》4部續集副標題分別是《Avatar: The Way of Water》（阿凡達2：水之路，暫譯）、《Avatar: The Seed Bearer》（阿凡達3：母樹，暫譯）、《Avatar: The Tulkun Rider》（阿凡達4：圖庫騎兵，暫譯）、《Avatar: The Quest for Eywa》（阿凡達5：伊娃的追尋，暫譯）。

據悉，第2集《Avatar: The Way of Water》重點將展現潘朵拉星球的海洋世界，據說將會引入新的水生種族，而第3集《Avatar: The Seed Bearer》根據先前招募許多年輕演員演出，疑似以成長為主題，到潘朵拉星球展開新的探索，第4集《Avatar: The Tulkun Rider》當中Tulkun為何並不清楚，可能是新的種族。

第5集《Avatar: The Quest for Eywa》當中Eywa（伊娃）就是納美族信的文化中心，掌管萬物生死，也是無所不知的女神，將潘朵拉星球生物關係緊緊相連，因此作為最終章，展現潘朵拉星球的整體運行機制。

《阿凡達》續集將於2020年12月、2021年12月、2024年12月和2025年12月在北美上映。