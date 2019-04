馮迪索自爆加入《阿凡達》續集！唐老大變納美人？hashtag藏玄機

▲《阿凡達》至今仍是全球票房冠軍電影。(圖/福斯提供)

記者林映妤/綜合報導

「唐老大」馮迪索將加入《阿凡達》續集?詹姆斯卡麥隆(James Cameron)執導2009年全球票房冠軍電影《阿凡達》,即將在2020年後陸續推出4部續集,4日馮迪索在Instagram上傳自己和卡麥隆的影片,暗示自己有可能加入續集電影,引起網友討論!

▲馮迪索有可能加入《阿凡達》續集。(圖/翻攝自IG/馮迪索)

今年春天《阿凡達》續集開始拍攝,IG畫面中馮迪索與卡麥隆位在拍攝動作場面的片場,然而2人保密到家,只見po文中提到「旅途繼續…」,更hashtag「阿凡達」,「暗示」得相當明顯。但馮迪索在片中擔任什麼角色,是人類還是納美人?尚不得而知。

實際上這也不是馮迪索頭一次接觸科幻片,2000年他曾拍過《星際傳奇》以及後面兩部續集《超世紀戰警》、《超世紀戰警:闇黑對決》,但《超世紀》第三部續集沒有下文,外媒稱卡麥隆或許可以幫馮迪索實現他的科幻電影夢。

《阿凡達》4部續集副標題分別是《Avatar: The Way of Water》(阿凡達2:水之路,暫譯)、《Avatar: The Seed Bearer》(阿凡達3:母樹,暫譯)、《Avatar: The Tulkun Rider》(阿凡達4:圖庫騎兵,暫譯)、《Avatar: The Quest for Eywa》(阿凡達5:伊娃的追尋,暫譯)。

據悉,第2集《Avatar: The Way of Water》重點將展現潘朵拉星球的海洋世界,據說將會引入新的水生種族,而第3集《Avatar: The Seed Bearer》根據先前招募許多年輕演員演出,疑似以成長為主題,到潘朵拉星球展開新的探索,第4集《Avatar: The Tulkun Rider》當中Tulkun為何並不清楚,可能是新的種族。

第5集《Avatar: The Quest for Eywa》當中Eywa(伊娃)就是納美族信的文化中心,掌管萬物生死,也是無所不知的女神,將潘朵拉星球生物關係緊緊相連,因此作為最終章,展現潘朵拉星球的整體運行機制。

《阿凡達》續集將於2020年12月、2021年12月、2024年12月和2025年12月在北美上映。